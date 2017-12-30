Российских футболистов назвали колхозниками

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, русские футболисты похожи на колхозников. Как-то нет среди них образцов. Чтобы были с манерами, красавцы. Вообще на ум никто не приходит», — заявила Ивакова.

Ведущая отдала предпочтение баскетболистам. «Вот недавно летела одним самолетом с баскетбольным клубом — там как на подбор. Причем клуб неизвестный. Наверное, все красивые парни собрались в таких командах», — отметила она.

Лучшими спортсменами 31-летняя Ивакова назвала футболиста Дэвида Бекхэма и теннисистку Марию Шарапову.

В июне 2017 года главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов сравнил отечественных футболистов с деревьями. По мнению наставника, спортсмены не умеют играть в пас, а мяч отскакивает от них, как от дерева.