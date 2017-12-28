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РФС продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России, сообщает RT.
Российский футбольный союз (РФС) продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России, сообщает RT.
Новые соглашения подписаны со старшим тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, старшим тренером юношеской национальной команды по футболу Дмитрием Хомухой, главным тренером женской сборной Еленой Фоминой и старшим тренером женской
Контракты со специалистами подписаны сроком до конца 2018 года.