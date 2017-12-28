Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Арсенал
Футбол. Зарубежный
27.12
Ньюкасл Юнайтед0
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
29.12
Кротоне
Наполи
Футбол. Зарубежный
30.12
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
30.12
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
30.12
Беневенто
Кьево
Все события
СМИ: Жириновский прокомментировал смерть композитора Шаинского
СМИ: ЕС выставит России счет в €1,4 млрд через ВТО
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником
Криштиану Роналду устроил вечеринку в свою честь
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
Психиатр рассказал, как справиться с праздничной хандрой
Раковые клетки уморили голодом
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
25Лучшие спортивные фото 2017 года
11Сборная России стала победителем Кубка Первого канала
15:12 (мск), источник: Газета.Ру

РФС продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России

Российский футбольный союз (РФС) продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России, сообщает RT.

Источник: РИА "Новости"

Новые соглашения подписаны со старшим тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым, старшим тренером юношеской национальной команды по футболу Дмитрием Хомухой, главным тренером женской сборной Еленой Фоминой и старшим тренером женской мини-футбольной команды Евгением Кузьминым.

Контракты со специалистами подписаны сроком до конца 2018 года.

 Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Рената Литвинова рассказала об отношении к Путину
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин
«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником
«Ювентус» согласился продать лучшего бомбардира за €150 млн
Быть ли в Формуле-1 россиянину и интриге? Главные вопросы-2018
Юрий Семин заявил о разногласии с руководством «Локомотива»
Источник: РФС не будет платить игрокам премиальные на ЧМ-2018
Экс-игрок «Зенита» и «Спартака» может перейти в «Кайрат»
Новости
Авто
За «величайший автомобиль Америки» хотят выручить $1 500 000 Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Непраздничное настроение: знаменитости, которые терпеть не могут Рождество Эти звезды напоминают нам скупца Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»: они не только сами не отмечают праздники, но и другим не советуют.
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь