В Испании проводят зимние сборы сразу шесть российских клубов: "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар", "Рубин", "Уфа".
Яя Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара
МОСКВА, 26 дек —
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МОСКВА, 26 дек —
«Яя Туре решил вернуться в национальную сборную Кот-д’Ивуара. Он хочет выиграть еще один трофей со «слонами», — написал Селюк в своем аккаунте в Twitter.
Туре объявил об уходе из сборной осенью 2016 года. Ивуариец провел за национальную команду 102 матча, забив 19 голов. В 2015 году в составе национальной команды он стал победителем Кубка африканских наций.
Сборная Кот-д’Ивуара не квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.