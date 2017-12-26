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26 декабря, источник: Р-Спорт

Яя Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара по футболу, сообщил агент игрока Дмитрий Селюк.

Источник: Reuters

«Яя Туре решил вернуться в национальную сборную Кот-д’Ивуара. Он хочет выиграть еще один трофей со «слонами», — написал Селюк в своем аккаунте в Twitter.

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Туре объявил об уходе из сборной осенью 2016 года. Ивуариец провел за национальную команду 102 матча, забив 19 голов. В 2015 году в составе национальной команды он стал победителем Кубка африканских наций.

Сборная Кот-д’Ивуара не квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

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