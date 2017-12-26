Яя Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д’Ивуара

Источник: Reuters

«Яя Туре решил вернуться в национальную сборную Кот-д’Ивуара. Он хочет выиграть еще один трофей со «слонами», — написал Селюк в своем аккаунте в Twitter.

Туре объявил об уходе из сборной осенью 2016 года. Ивуариец провел за национальную команду 102 матча, забив 19 голов. В 2015 году в составе национальной команды он стал победителем Кубка африканских наций.