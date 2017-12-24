Раджабов: Даже Гвардиола не поможет сборной Казахстана

— Не знаю, стечение ли это обстоятельств или же нет, но, если открыть статистику, то мы увидим, что все сборные команд с постсоветского пространства провалились в своих отборочных группах. Что касается конкретно сборной Казахстана, то здесь все довольно очевидно: пропасть между генерацией времен Карповича, Смакова, Жумаскалиева, Хайруллина и нынешними игроками сборной очень велика. Хотя, единственное, что успокаивает — в молодежной сборной есть очень добротные и талантливые исполнители, которым нужно окрепнуть. После этого они будут составлять костяк сборной и показывать более достойные результаты. Вообще, выбор относительно игроков у Бородюка не велик, соответственно здесь можно хоть поливать грязью, хоть критиковать, но даже Хосеп Гвардиола на данный момент не поможет сборной Казахстана.