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16:08 (мск), источник: Vesti.kz

Раджабов: Даже Гвардиола не поможет сборной Казахстана

Пока в данный момент национальную команду возглавляет Александр Бородюк.

Известный российский агент Рустам Раджабов в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своим мнением о работе Александра Бородюка в сборной Казахстана.

— Что думаете о выступлении в этом году национальной сборной Казахстана?

— Не знаю, стечение ли это обстоятельств или же нет, но, если открыть статистику, то мы увидим, что все сборные команд с постсоветского пространства провалились в своих отборочных группах. Что касается конкретно сборной Казахстана, то здесь все довольно очевидно: пропасть между генерацией времен Карповича, Смакова, Жумаскалиева, Хайруллина и нынешними игроками сборной очень велика. Хотя, единственное, что успокаивает — в молодежной сборной есть очень добротные и талантливые исполнители, которым нужно окрепнуть. После этого они будут составлять костяк сборной и показывать более достойные результаты. Вообще, выбор относительно игроков у Бородюка не велик, соответственно здесь можно хоть поливать грязью, хоть критиковать, но даже Хосеп Гвардиола на данный момент не поможет сборной Казахстана.

Напомним, российский специалист работает со сборной Казахстана с февраля нынешнего года. Под руководством Бородюка команда завершила отборочный турнир чемпионата мира-2018 на последнем, шестом, месте в турнирной таблице группы Е, набрав три очка.

Вчера, 23 декабря, в СМИ появилась информация о том, что в скором времени Бородюк покинет пост. В комментарии к этой информации специалист сообщил о том, что «свое решение уже принял».

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