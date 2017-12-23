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16:30 (мск), источник: Sports.kz

Станимир Стоилов может возглавить сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подчеркнул, что его контракт с местной федерацией футбола все еще действует. Ранее в СМИ появилась информация, что 55-летний специалист покинул свой пост.

 — У меня действующий контракт с федерацией футбола Казахстана. Но решение для себя принял, — сказал Бородюк. — Окончательно все будет понятно, когда я выйду из отпуска. 7 января собираюсь лететь в Казахстан. Меня приглашал Каныш Аубакиров (экс-генеральный секретарь казахстанской федерации футбола. — Прим. «СЭ»), который покинул вчера свой пост в федерации по семейным обстоятельствам. У меня замечательные отношения с его преемником Азаматом Айтхожиным, планирую, что мы договоримся и придем к какому-то компромиссному решению. Но на данный момент мой контракт действует.

По информации «СЭ», с большой долей вероятности новым главным тренером сборной Казахстана на основе совмещения постов может стать наставник «Астаны» Станимир Стойлов. Другой кандидат — Талгат Байсуфинов, работавший с национальной командой до прихода Бородюка.

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