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15:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Бородюк покинул сборную Казахстана

По информации «Чемпионата», главный тренер сборной Республики Казахстан Александр Бородюк покинул занимаемую должность.

Источник: РИА "Новости"

27 февраля 2017 года Бородюк подписал контракт со сборной Казахстана на три года. Бородюк провел с национальной сборной Казахстана в 2017 году 7 матчей, в которых было зафиксировано 6 поражений, одна встреча завершилась вничью.

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