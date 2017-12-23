Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Бородюк покинул сборную Казахстана
По информации «Чемпионата», главный тренер сборной Республики Казахстан Александр Бородюк покинул занимаемую должность.
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По информации «Чемпионата», главный тренер сборной Республики Казахстан Александр Бородюк покинул занимаемую должность.
27 февраля 2017 года Бородюк подписал контракт со сборной Казахстана на три года. Бородюк провел с национальной сборной Казахстана в 2017 году 7 матчей, в которых было зафиксировано 6 поражений, одна встреча завершилась вничью.