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10:08 (мск), источник: Sports.kz

Женская сборная Казахстана сыграла в результативную ничью с «Антальяспором» в Турции

Женская национальная сборная Казахстана, будучи на учебно-тренировочном сборе в Белеке, сыграла товарищеской матч с девушками из футбольного клуба дамской Высшей Лиги Турции «Антальяспор» из Антальи.

Счёт в матче был открыт на двадцатой минуте. После подачи со штрафного удара, исполненного Сауле Карибаевой, отличился хавбек сборной Казахстана Асель Турлыбекова. Перевес подопечных Айтпая Джамантаева сохранялся вплоть до перерыва между таймами.

Практически сразу после отдыха турецкая команда сумела вернуть равновесие, когда игрок линии атаки хозяев поля Мэрве Одабашоглы сравняла счет. Спустя десять минут «Антальяспор» мог поразить ворота сборной Казахстана с пенальти. К 11-метровой штрафной отметке подошла защитник турецкой команды Бахар Гювенч, но здесь за сборную Казахстана сыграла штанга.

Тем не менее усилиями ударного форварда не только «Антальяспор», но и старшей юношеской сборной Турции Эсры Маньи местная команда сумела выйти вперёд. Гол состоялся на 65 минуте. Однако сборная Казахстана, предприняв целый ряд контратак, сравняла счёт. Вышедшая на замену Анастасия Власова сначала выиграла серию единоборств, а затем в молниеносно последовавшей атаке, в рейде оторвалась от двух преследовательниц и ворвалась в штрафную соперниц. Снова последовала борьба с защитниками, которая закончилась нарушением правил с их стороны. Совершенно справедливо назначенный пенальти реализовала героиня эпизода Анастасия Власова, сделав это насколько хладнокровно, настолько и эффектно. В итоге состоялась волевая для сборной Казахстана ничья — 2:2.

Следующий контрольный матч национальная сборная Казахстана сыграет 16 декабря. Соперниками избрана юниорская сборная России, комплектуемая игроками возрастом не старше 19 лет.

«Антальяспор» — Казахстан 2:2 (0:1)
Голы: Турлыбекова 20 (0:1), Одабашоглы 49 (1:1), Манья 65 (1:2), Власова с пенальти 88 (2:2)
Нереализованный пенальти: Гювенч 59
13.12.2017. Белек (Турция). «Kaya Belek».

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