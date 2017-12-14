Как в Узбекистане «скопировали» и доработали формат КПЛ. Что нужно знать о потенциальном сопернике сборной Казахстана

Сборная Узбекистана как никогда была близка к тому, чтобы квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира-2018. Но в своей отборочной группе на два очка отстала от Южной Кореи, которая со второго места вышла на мундиаль. Первое место осталось за Ираном, прошедшим квалификационный цикл без поражений.

В дальнейшем состоялась открытая отчетно-выборочная конференция, на которой был избран новый президент Федерации футбола Узбекистана. Им стал Умид Ахмаджонов. Его предшественник Мираброр Усманов достаточно долго правил местным футболом, однако под его руководством сборной так и не удалось решить главную задачу по попаданию в финальную стадию чемпионата мира.

Дальше-больше. Был изменен формат чемпионата Узбекистана. В итоге, в 2018 году количество участников высшего дивизиона сократится с 16 команд до 12. И впервые они будут играть по круговой системе в четыре круга по 38 игр. По завершению 33 туров команды будут поделены на две группы. То есть клубы, занявшие с первого по шестое места в турнирной таблице, будут соревноваться за чемпионский титул. Команды, занявшие с седьмого по 12-е места, проведут пять матчей за право остаться в высшем дивизионе.

Команда, которая финиширует на 12-м месте, вылетит в первую лигу. Команда, расположившаяся на 11-й строчке, проведет два матча с серебряным призером первой лиги за путевку в высший дивизион.

В первой лиге будут участвовать 16 клубов.

И еще. Высший дивизион был преобразован в суперлигу, а первая лига — в про-лигу.

В Узбекистане были вынуждены сократить число команд в суперлиге, поскольку клубы «Шуртан» и «Обод» начали испытывать финансовые трудности.

Более того, «Обод» занял последнее, 16-е место в минувшем чемпионате и вылетел в первую лигу. Местные функционеры надеются, что новый формат повысит интерес к местному футболу.

Любопытно, что в последние годы туры местного чемпионата проводились в основном в среду, четверг и пятницу, но никак не в выходные. С чем это связано — неизвестно. Однако игры в будние дни существенно влияли на их посещаемость. В лучшем случае на стадион приходили не более десяти тысяч болельщиков. Да и то на периферии. Этим самым клубы лишались возможности зарабатывать на продажах билетов и атрибутики. То есть маркетинговая составляющая оставляла желать лучшего.

Что касается непосредственно сборной, то в Узбекистане часто, как и у нас, вставал вопрос — своего или иностранца назначить на пост главного тренера. При этом в последние годы предпочтение отдавалось местным тренерам: Рауфу Инилееву, Мирджалолу Касымову, Вадиму Абрамову, Самвелу Бабаяну. Однако ни одному из них не удавалось вывести национальную команду на качественно новый уровень. На сегодняшний день обязанности «рулевого» временно исполняет экс-тренер «Насафа» Рузикул Бердиев.

Не исключено, что его могут утвердить в качестве главного тренера, если не договорятся с кем-нибудь из иностранных специалистов. В частности, Федерация футбола Узбекистана ведет переговоры с румыном Даном Петреску, работавшим в России, Польше, Китае и ОАЭ, а также 64-летним сербом Славолюбом Муслином, известным по работе с клубами Франции, Сербии, Украины и России.

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Кроме того, рассматриваются кандидатуры экс-тренера «Пахтакора», московского «Динамо» и «Атырау» Миодрага Радуловича из Черногории, итальянца Анджело Алессио, трудившегося в качестве помощника тренера сборной Италии, а также с клубами «Наполи», «Ювентус» и «Челси».

Интерес имеется и к бывшему тренеру сборных Казахстана и Венгрии немцу Бернду Шторку, хорватам Бранко Иванковичу и Славену Биличу, итальянцу Вальтеру Маццари и голландцу Берту ван Марвейку.

К слову, у нас бы не стали так открыто говорить об идущих с потенциальными кандидатами переговорах. Поэтому отдадим должное новому президенту ФФУ Умиду Ахмаджонову за открытость.

Перед ним также стоит задача по очищению узбекского футбола, так как функционировавший отдел по борьбе с договорными матчами не всегда справлялся со своим прямым предназначением. По крайней мере, в таком ключе информировали местные СМИ.

Как видно, в узбекском футболе хватает проблем. Но какие-то вопросы ФФУ прорабатывает более углубленно. Взять хотя бы календарь товарищеских матчей на 2018 год. Уже есть договоренность о том, что 27 марта в гостях будет проведена контрольная встреча с Марокко, а 18 мая также на выезде состоится игра с еще одним участником российского мундиаля, Ираном.

Надеемся, что в следующем году и сборной Казахстана посчастливится провести спарринги с достойными оппонентами. И хочется верить, что удастся благополучно договориться о проведении товарищеского матча с Узбекистаном в марте 2018 года в Ташкенте.