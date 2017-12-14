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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

Как в Узбекистане «скопировали» и доработали формат КПЛ. Что нужно знать о потенциальном сопернике сборной Казахстана

В марте следующего года в Ташкенте может состояться товарищеский матч по футболу с участием сборных Узбекистана и Казахстана. Команды давно не проводили между собой контрольных игр, поэтому болельщикам будет интересно узнать, какая из них за последние годы стала сильнее. Между тем, корреспондент Vesti.kz решил чуть подробнее остановиться на узбекском футболе.

Сборная Узбекистана как никогда была близка к тому, чтобы квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира-2018. Но в своей отборочной группе на два очка отстала от Южной Кореи, которая со второго места вышла на мундиаль. Первое место осталось за Ираном, прошедшим квалификационный цикл без поражений.

В дальнейшем состоялась открытая отчетно-выборочная конференция, на которой был избран новый президент Федерации футбола Узбекистана. Им стал Умид Ахмаджонов. Его предшественник Мираброр Усманов достаточно долго правил местным футболом, однако под его руководством сборной так и не удалось решить главную задачу по попаданию в финальную стадию чемпионата мира.

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Дальше-больше. Был изменен формат чемпионата Узбекистана. В итоге, в 2018 году количество участников высшего дивизиона сократится с 16 команд до 12. И впервые они будут играть по круговой системе в четыре круга по 38 игр. По завершению 33 туров команды будут поделены на две группы. То есть клубы, занявшие с первого по шестое места в турнирной таблице, будут соревноваться за чемпионский титул. Команды, занявшие с седьмого по 12-е места, проведут пять матчей за право остаться в высшем дивизионе.

Команда, которая финиширует на 12-м месте, вылетит в первую лигу. Команда, расположившаяся на 11-й строчке, проведет два матча с серебряным призером первой лиги за путевку в высший дивизион.

В первой лиге будут участвовать 16 клубов.

И еще. Высший дивизион был преобразован в суперлигу, а первая лига — в про-лигу.

В Узбекистане были вынуждены сократить число команд в суперлиге, поскольку клубы «Шуртан» и «Обод» начали испытывать финансовые трудности.

Более того, «Обод» занял последнее, 16-е место в минувшем чемпионате и вылетел в первую лигу. Местные функционеры надеются, что новый формат повысит интерес к местному футболу.

Любопытно, что в последние годы туры местного чемпионата проводились в основном в среду, четверг и пятницу, но никак не в выходные. С чем это связано — неизвестно. Однако игры в будние дни существенно влияли на их посещаемость. В лучшем случае на стадион приходили не более десяти тысяч болельщиков. Да и то на периферии. Этим самым клубы лишались возможности зарабатывать на продажах билетов и атрибутики. То есть маркетинговая составляющая оставляла желать лучшего.

Что касается непосредственно сборной, то в Узбекистане часто, как и у нас, вставал вопрос — своего или иностранца назначить на пост главного тренера. При этом в последние годы предпочтение отдавалось местным тренерам: Рауфу Инилееву, Мирджалолу Касымову, Вадиму Абрамову, Самвелу Бабаяну. Однако ни одному из них не удавалось вывести национальную команду на качественно новый уровень. На сегодняшний день обязанности «рулевого» временно исполняет экс-тренер «Насафа» Рузикул Бердиев.

Не исключено, что его могут утвердить в качестве главного тренера, если не договорятся с кем-нибудь из иностранных специалистов. В частности, Федерация футбола Узбекистана ведет переговоры с румыном Даном Петреску, работавшим в России, Польше, Китае и ОАЭ, а также 64-летним сербом Славолюбом Муслином, известным по работе с клубами Франции, Сербии, Украины и России.

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Кроме того, рассматриваются кандидатуры экс-тренера «Пахтакора», московского «Динамо» и «Атырау» Миодрага Радуловича из Черногории, итальянца Анджело Алессио, трудившегося в качестве помощника тренера сборной Италии, а также с клубами «Наполи», «Ювентус» и «Челси».

Интерес имеется и к бывшему тренеру сборных Казахстана и Венгрии немцу Бернду Шторку, хорватам Бранко Иванковичу и Славену Биличу, итальянцу Вальтеру Маццари и голландцу Берту ван Марвейку.

К слову, у нас бы не стали так открыто говорить об идущих с потенциальными кандидатами переговорах. Поэтому отдадим должное новому президенту ФФУ Умиду Ахмаджонову за открытость.

Перед ним также стоит задача по очищению узбекского футбола, так как функционировавший отдел по борьбе с договорными матчами не всегда справлялся со своим прямым предназначением. По крайней мере, в таком ключе информировали местные СМИ.

Как видно, в узбекском футболе хватает проблем. Но какие-то вопросы ФФУ прорабатывает более углубленно. Взять хотя бы календарь товарищеских матчей на 2018 год. Уже есть договоренность о том, что 27 марта в гостях будет проведена контрольная встреча с Марокко, а 18 мая также на выезде состоится игра с еще одним участником российского мундиаля, Ираном.

Надеемся, что в следующем году и сборной Казахстана посчастливится провести спарринги с достойными оппонентами. И хочется верить, что удастся благополучно договориться о проведении товарищеского матча с Узбекистаном в марте 2018 года в Ташкенте.

Отметим, между сборными Казахстана и Узбекистана было проведено всего шесть матчей. Один раз победу праздновали казахстанцы, дважды выигрывали узбекистанцы, а в трех случаях фиксировались ничейные результаты.

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