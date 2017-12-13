Олег Федорчук: Не стоит опять вызывать Артема Милевского в сборную Украины
Известный украинский специалист и тренер Олег Федорчук порассуждал о претендентах на место форварда сборной Украины.
Известный украинский специалист и тренер Олег Федорчук порассуждал о претендентах на место форварда сборной Украины.
Очень трудно определить, кто сейчас сильнейший. Я бы назвал Артема Кравца, но он часто травмируется. Юрию Коломойцу из «Ворсклы» недостает стабильности. Я его знаю еще со второй лиги. Таких Коломойцев в Украине —
Что касается Зозули — мы замечательно знаем его качества. Роман — игрок второго плана и зависит от своих функциональных возможностей, а не от мастерства. С возрастом стал менее активным, это отразилось на его эффективности. Нельзя сказать, что он был футболистом основного состава сборной Украины. И думаю, что не стоит возвращать его в команду. Надо следить за молодыми — Романом Яремчуком, Андреем Боярчуком.
За год до Евро-2012 тогдашний наставник сборной Украины Олег Блохин ездил на молодежное Евро. Тогда за нашу «молодежку» выступали Коноплянка, Ракицкий, Степаненко, Ярмоленко и другие. Блохин сказал, что там некого взять в первую команду. Через полгода пять футболистов из «молодежки» были ведущими игроками национальной сборной. Мы должны исходить из этого. У каждой сборной есть