Черчесов и Шевченко встретились в Лондоне

«После жеребьёвки чемпионата мира мы со Станиславом на несколько дней прилетели в Лондон. Посетили игру «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Думали съездить на «МЮ» — ЦСКА, но потом у него возникла идея посмотреть живьём уругвайцев из «Атлетико», соперников сборной России на ЧМ-2018.

А поскольку в свободной продаже билетов на «Стэмфорд Бридж» уже было не достать, я обратился за помощью к Андрюше, с которым меня связывает многолетняя дружба. Он как раз отдыхал с семьёй в Лондоне. Шевченко выручил — достал три билета.



Андрей ребёнком подавал Стасу мячи на Республиканском стадионе в Киеве, когда «Спартак» приезжал в гости к «Динамо». За его воротами стоял. Поразительно другое — оба до сих пор помнят тот матч! Футбольные люди, они быстро нашли общий язык", — рассказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.