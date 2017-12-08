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16:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов и Шевченко встретились в Лондоне

Агент Шандор Варга рассказал, что после жеребьёвки чемпионата мира—2018 он вместе с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым прибыл в Лондон, где состоялась встреча с наставником украинской команды Андреем Шевченко.

Источник: РИА "Новости"

«После жеребьёвки чемпионата мира мы со Станиславом на несколько дней прилетели в Лондон. Посетили игру «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Думали съездить на «МЮ» — ЦСКА, но потом у него возникла идея посмотреть живьём уругвайцев из «Атлетико», соперников сборной России на ЧМ-2018.

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А поскольку в свободной продаже билетов на «Стэмфорд Бридж» уже было не достать, я обратился за помощью к Андрюше, с которым меня связывает многолетняя дружба. Он как раз отдыхал с семьёй в Лондоне. Шевченко выручил — достал три билета.

Андрей ребёнком подавал Стасу мячи на Республиканском стадионе в Киеве, когда «Спартак» приезжал в гости к «Динамо». За его воротами стоял. Поразительно другое — оба до сих пор помнят тот матч! Футбольные люди, они быстро нашли общий язык", — рассказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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