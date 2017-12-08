Лам стал шестым почётным капитаном сборной Германии в истории

«Для меня огромная честь оказаться на одной ступени с такими игроками, которых я всегда уважал и достижениями которых восхищался. Хочу посвятить эту награду всем товарищам по команде, без которых я бы не добился всего этого. Вместе мы добились особых успехов», — отметил Лам.