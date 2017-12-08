Лам стал шестым почётным капитаном сборной Германии в истории
Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам стал шестым почётным капитаном бундестим в истории.
Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам стал шестым почётным капитаном бундестим в истории.
Церемония, на которой 34-летнем Ламу вручили официальное свидетельство, состоялась 8 декабря.
Ранее почётными капитанами признавались Фриц Уолтер, Уве Зеелер, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус и Юрген Клинсман. Об этом сообщает
«Для меня огромная честь оказаться на одной ступени с такими игроками, которых я всегда уважал и достижениями которых восхищался. Хочу посвятить эту награду всем товарищам по команде, без которых я бы не добился всего этого. Вместе мы добились особых успехов», — отметил Лам.
Также Филипп Лам был представлен в качестве посла Германии в борьбе за право провести чемпионат Европы 2024 года.