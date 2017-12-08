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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Лам стал шестым почётным капитаном сборной Германии в истории

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам стал шестым почётным капитаном бундестим в истории.

Источник: Reuters

Церемония, на которой 34-летнем Ламу вручили официальное свидетельство, состоялась 8 декабря.

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Ранее почётными капитанами признавались Фриц Уолтер, Уве Зеелер, Франц Беккенбауэр, Лотар Маттеус и Юрген Клинсман. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

«Для меня огромная честь оказаться на одной ступени с такими игроками, которых я всегда уважал и достижениями которых восхищался. Хочу посвятить эту награду всем товарищам по команде, без которых я бы не добился всего этого. Вместе мы добились особых успехов», — отметил Лам.

Также Филипп Лам был представлен в качестве посла Германии в борьбе за право провести чемпионат Европы 2024 года.

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