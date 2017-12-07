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21:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С кем сыграет Россия в Лиге наций? УЕФА определил корзины для жеребьевки

Осенью 2018 года стартует новый турнир для национальных команд Европы — Лига наций УЕФА, которая фактически полностью заменит товарищеские матчи. Она позволит создать новые коммерческие возможности для УЕФА и федераций. Кроме того, победители четырех дивизионов Лиги получат путевки в финальный турнир Евро-2020.

В четверг исполком УЕФА определил состав корзин для жеребьевки, которая пройдет 24 января 2018 года в Лозанне. Напомним, что ранее все 55 европейских сборных распределили по четырем дивизионам (лигам) в соответствии с рейтингом УЕФА (не путать с рейтингом ФИФА, который учитывает результаты товарищеских встреч).

Чемпион мира-2014 Германия и чемпион Европы-2016 Португалия — в первой корзине лиги А: Филипп ЛАМ и КРИШТИАНУ РОНАЛДУ на ЧМ-2014 | Источник: AFP 2017

Первый дивизион (лига А)

Корзина 1. Германия, Португалия, Бельгия, Испания.
Корзина 2. Франция, Англия, Швейцария, Италия.
Корзина 3. Польша, Исландия, Хорватия, Голландия.

12 сборных разобьют на четыре группы по три команды. Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который проведут с 5 по 9 июня 2019 года. Четыре аутсайдера опустятся во второй дивизион (лигу В).

Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Соперники по Евро-2016 Россия и Уэльс в группе Лиги наций не встретятся: Игорь АКИНФЕЕВ против Гарета БЭЙЛА | Источник: Спорт-Экспресс

Второй дивизион (лига В)

Корзина 1. Австрия, Уэльс, РОССИЯ, Словакия.
Корзина 2. Швеция, Украина, Ирландия, Босния.
Корзина 3. Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

12 сборных разобьют на четыре группы по три команды. Россия и Украина не могут встретиться друг с другом. Кроме того, наша сборная не попадет в одну группу с соседями по корзине — Австрией, Уэльсом и Словакией.

Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С).

Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Сербия и Албания в одной корзине лиги С — и друг с другом не сыграют. И к лучшему | Источник: AFP 2017

Третий дивизион (лига С)

Корзина 1. Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.
Корзина 2. Греция, Сербия, Албания, Норвегия.
Корзина 3. Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.
Корзина 4. Кипр, Эстония, Литва.

15 сборных разобьют на четыре группы (три по четыре команды и одну из трех команд). С учетом погодных условий в одной группе могут оказаться не более двух сборных из следующих четырех: Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва.

Четыре победителя групп выйдут во второй дивизион (лигу В), четыре аутсайдера опустятся в четвертый дивизион (лигу D).

Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Гибралтар в отборочном турнире ЧМ-2018 оставил Россию без гарантированных матчей и принимал соперников в португальском Фару | Источник: AFP 2017

Четвертый дивизион (лига D)

Корзина 1. Азербайджан, Македония, Белоруссия, Грузия.
Корзина 2. Армения, Латвия, Фареры, Люксембург.
Корзина 3. Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта.
Корзина 4. Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

16 сборных разобьют на четыре группы. Армения и Азербайджан не могут встретиться друг с другом. Четыре победителя групп выйдут в третий дивизион (лигу С).

Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Евро-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Формат Лиги наций и отборочного турнира Евро-2020 | Источник: Спорт-Экспресс

Матчи Лиги наций пройдут в 2018-м в следующие сроки:

1-й тур. 6—8 сентября.
2-й тур. 9—11 сентября.
3-й тур. 11—13 октября.
4-й тур. 14—16 октября.
5-й тур. 15—17 ноября.
6-й тур. 18—20 ноября.

Стыковые матчи за четыре путевки на Евро-2020 состоятся с 26 по 31 марта 2020-го.

А отборочный турнир Евро-2020 пройдет с марта по ноябрь 2019-го. По его итогам определятся 20 обладателей путевок — по две лучшие команды из 10 групп, по которым распределят 55 команд (по 5 или 6 в каждой). Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 2 декабря 2018-го (в Дублине).

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