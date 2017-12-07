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21:34 (мск), источник: Р-Спорт

Сборные Франции и Италии проведут товарищеский матч перед ЧМ-2018

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Футболисты сборных Франции и Италии сыграют контрольный матч перед чемпионатом мира 2018 года в России, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии.

Источник: AP 2017

Игра пройдет 1 июня в Ницце.

До этого команды встречались между собой 38 раз: итальянцы одержали 18 побед, 10 встреч завершились вничью и еще 10 матчей выиграли французы.

Ранее в четверг было объявлено, что сборная Франции 27 марта проведет товарищеский матч с командой России.

Сборная Франции отобралась на чемпионат мира, где сыграет в группе C с командами Австралии, Перу и Дании. Сборная Италии не смогла квалифицироваться в финальный турнир ЧМ-2018 в России и впервые за 60 лет осталась за бортом мундиаля.

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