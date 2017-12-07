Сборные Франции и Италии проведут товарищеский матч перед ЧМ-2018

До этого команды встречались между собой 38 раз: итальянцы одержали 18 побед, 10 встреч завершились вничью и еще 10 матчей выиграли французы.

Ранее в четверг было объявлено, что сборная Франции 27 марта проведет товарищеский матч с командой России.

Сборная Франции отобралась на чемпионат мира, где сыграет в группе C с командами Австралии, Перу и Дании. Сборная Италии не смогла квалифицироваться в финальный турнир ЧМ-2018 в России и впервые за 60 лет осталась за бортом мундиаля.