Уго Брос отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу

Отставка тренера за два месяца до срока истечения его двухлетнего контракта связана с неудачным выступлением сборной Камеруна в отборочном турнире и невыходом в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

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Команда Камеруна заняла третье место в таблице группы В, набрав в шести матчах 7 очков и отстав от завоевавшей путевку на ЧМ-2018 сборной Нигерии на семь баллов.