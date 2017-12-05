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13:04 (мск), источник: Р-Спорт

Уго Брос отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу

МОСКВА, 5 дек — Р-Спорт. Бельгийский специалист Уго Брос отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает Рейтер со ссылкой на заявление Федерации футбола Камеруна.

Отставка тренера за два месяца до срока истечения его двухлетнего контракта связана с неудачным выступлением сборной Камеруна в отборочном турнире и невыходом в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

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Команда Камеруна заняла третье место в таблице группы В, набрав в шести матчах 7 очков и отстав от завоевавшей путевку на ЧМ-2018 сборной Нигерии на семь баллов.

Брос возглавил камерунскую национальную команду в 2016 году и привел ее к победе на Кубке африканских наций-2017, прошедшем в Габоне. Также под руководством Броса сборная Камеруна выступила на Кубке конфедераций-2017, где заняла последнее место в группе В, сыграв вничью с командой Австралии (1:1) и уступив сборным Германии (1:3) и Чили (0:2).

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