Уго Брос отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна по футболу
МОСКВА, 5 дек —
МОСКВА, 5 дек —
Отставка тренера за два месяца до срока истечения его двухлетнего контракта связана с неудачным выступлением сборной Камеруна в отборочном турнире и невыходом в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.
Команда Камеруна заняла третье место в таблице группы В, набрав в шести матчах 7 очков и отстав от завоевавшей путевку на ЧМ-2018 сборной Нигерии на семь баллов.
Брос возглавил камерунскую национальную команду в 2016 году и привел ее к победе на Кубке африканских наций-2017, прошедшем в Габоне. Также под руководством Броса сборная Камеруна выступила на Кубке конфедераций-2017, где заняла последнее место в группе В, сыграв вничью с командой Австралии (1:1) и уступив сборным Германии (1:3) и Чили (0:2).