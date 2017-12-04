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18:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА может включить в Лигу наций две южноамериканские сборные

ТАСС, 4 декабря. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассматривает возможность расширения Лиги наций за счет включения в турнир национальных команд других континентов. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Источник: Reuters

В 2021 году в Лигу наций могут быть включены две южноамериканские сборные и по одной команде из Азиатской и Африканской конфедераций футбола. По данным издания, президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес очень заинтересован в совместном проекте с УЕФА.

УЕФА объявил о создании Лиги наций в 2014 году. Цель нового турнира, который начнется в сентябре 2018 года, — избавить сборные от товарищеских матчей, заменив их на официальные встречи с примерно равными по силе соперниками. В Лиге наций УЕФА выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

Позднее о создании аналогичного турнира объявила Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

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