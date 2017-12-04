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11:16 (мск), источник: Р-Спорт

Анчелотти заявил, что Итальянская федерация футбола предлагала ему возглавить сборную

МОСКВА, 4 дек — Р-Спорт. Бывший главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что Итальянская федерация футбола (FIGC) обратилась к нему с предложением возглавить национальную команду.

Источник: Reuters

Итальянцы по итогам стыковых матчей за путевку на чемпионат мира-2018 в России уступили команде Швеции и впервые за 60 лет остались за бортом мундиаля. Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура был отправлен в отставку. Анчелотти покинул пост главного тренера «Баварии» в сентябре.

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«Да, представители федерации контактировали со мной, я побеседовал с ними. Я сказал им то же самое, что говорю сейчас вам — что для меня честь, что столько людей хотят менять видеть главным тренером национальной команды», — сказал Анчелотти, которого цитирует Football Italia.

«Работа главного тренера сборной сильно отличается от работы на клубном уровне, а я пока наслаждаюсь такой ежедневной рутиной. В итальянском футболе существуют проблемы, которые должны быть решены. Сейчас есть конфликт интересов между клубами и федерацией, как и в Германии, Франции и Англии, FIGC должна применить силу и ввести новые правила, чтобы исправить ситуацию», — отметил 58-летний специалист.

Он также добавил, что выступает за сокращение количества клубов серии А с 20 до 18, подчеркнув, что «убежден, что есть клубы, которые готовы проголосовать за такое решение».

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