РФС и федерация футбола Португалии подписали меморандум о сотрудничестве

Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) организации Александр Алаев, со стороны португальцев — президент федерации Фернанду Гомеш.



«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.