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14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС и федерация футбола Португалии подписали меморандум о сотрудничестве

В пятницу, 1 декабря, в преддверии жеребьёвки чемпионата мира — 2018 в Москве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Российский футбольным союзом и федерации футбола Португалии.

Источник: РИА "Новости"

Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) организации Александр Алаев, со стороны португальцев — президент федерации Фернанду Гомеш.

«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.

Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского, детско-юношеского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

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