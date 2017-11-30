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09:37 (мск), источник: ТАСС

Матчи сборной России с аргентинцами и испанцами привлекли внимание более четверти россиян

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Аргентины и Испании привлекли внимание более четверти россиян. Это показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Игра Россия — Аргентина (0:1) состоялась в Москве 11 ноября, а встреча Россия — Испания (3:3) — в Санкт-Петербурге 14 ноября.

Исследование ВЦИОМ показывает, что за трансляцией матча российской сборной с аргентинцами следили (или были на стадионе) 10% граждан РФ, а еще 18% узнали результат игры после ее завершения. Что касается встречи команды России с испанцами, то соответствующие ответы дали 9% и 19% опрошенных. Традиционно повышенный интерес к матчам проявили мужчины и постоянные футбольные болельщики. Среди женщин интерес к играм оказался стабильно низким — только 4% смотрели игры и лишь 15% знали, чем они закончились.

В оценках итогов последних товарищеских игр сборной страны российские зрители, а также те, кто узнал о результатах матчей позже, расходятся. Одни говорят, что сборная России добилась максимального результата для своего текущего состояния (по игре с Аргентиной — 32%, по игре с Испанией — 37%), другие — что она сыграла вполсилы (36% и 35% соответственно). Крайне положительные (игра превзошла ожидания) и крайне отрицательные (сыграли совсем слабо) оценки встречаются существенно реже.

«Товарищеские игры отечественной сборной не остались незамеченными российскими футбольными болельщиками, — сказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов, слова которого приводятся в пресс-релизе ВЦИОМ. — Более оптимистична оценка игры с титулованными испанцами, по понятным причинам, ведь сборная добилась результативной ничьей. Хотя не может не тревожить тренд последних лет по снижению интереса к футболу среди россиян».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26—27 ноября 2017. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам, для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

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