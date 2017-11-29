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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций

ФИФА планирует проводить суперчемпионат мира среди клубов с 2021 года, а также упразднить Кубок конфедераций, сообщает Marca. Таким образом, в 2017 году состоялся последний розыгрыш Кубка конфедераций, который приняла Россия.

Источник: РИА "Новости"

В данный момент обсуждаются детали формата суперчемпионата мира, однако основные черты нового турнира уже известны. Лучший клуб планеты будет определяться один раз в четыре года. В турнире будут принимать участие 24 команды. Европа делегирует 12 участников, Южная Америка — 5, Африка, Азия и Северная Америка — по 2, а Океания, вероятно, 1.

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Четыре победителя и четыре финалиста последних сезонов европейской Лиги чемпионов будут получать гарантированные путёвки на турнир. Остальные места займут команды с лучшими коэффициентами. Если бы суперчемпионат мира состоялся сейчас, то в нём приняли бы участие следующие клубы из Европы: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ», «Севилья», «Манчестер Сити», «Боруссия» Дортмунд, «Бенфика», «Арсенал» Лондон, «Порту».

В самом начале будут сформированы восемь групп по три команды. Победитель каждой группы выйдет в четвертьфинал. Два клуба, которые дойдут до финала, проведут по пять матчей. Таким образом, турнир может пройти за 20 дней. Идеальной страной — хозяйкой первого розыгрыша суперчемпионата мира считается Китай.

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