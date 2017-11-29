Станислав Черчесов: Любой вратарь хотел бы такую «неудачную» серию, как у Акинфеева

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по футболу в 2017 году вышла на финишную прямую в подготовке к домашнему чемпионату мира, до старта которого осталось меньше семи месяцев. Команда проверила свои силы на Кубке конфедераций, провела ряд контрольных матчей в том числе против сильнейших сборных мира, проверила в деле новых игроков. Итоги года, план подготовки к мировому первенству и наиболее актуальные для отечественного футбола темы с журналистами ТАСС обсудил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

— Подведите, пожалуйста, итоги года для сборной.

— Мы выполнили несколько задач, которые наметили: сыграли на большом турнире (Кубок конфедераций — прим. ТАСС), опробовали игровую систему — «5−3−2» или «5−4−1», которую перестроили после последнего чемпионата Европы, и омолодили команду.

Отмечу, что омоложение произошло не из-за того, что нам искусственно и обязательно нужно было сделать это, оно произошло естественным путем. После чемпионата Европы ушли многие игроки, особенно из оборонительной линии, еще ряд футболистов уже мы не видим в составе.

Мы решили, что будем играть в пять защитников, и эта система прижилась. В Европе также многие переходят на эту схему и успешно ее используют.

Конечно, окончательную оценку процессам в команде должны давать болельщики, но мы видим, что определенные шаги нам уже удалось совершить. Надеемся, что за полгода, которые остались до чемпионата мира, состав сборной пополнят новые футболисты, но это не является идеей фикс. Мы каждый день приходим на работу и отслеживаем всех, кто может играть в составе сборной.

— В сентябре вы провели сбор, на который вызвали игроков, которые входят в ближайший резерв сборной, и провели контрольную игру с московским «Динамо». В итоге, из того состава в сборную вновь были вызваны Антон Швец, Константин Рауш, Антон Миранчук, Антон Заболотный, Евгений Чернов, Далер Кузяев, Андрей Лунев.

— Эта игра, кстати, в начале многими была воспринята критично, но потом все увидели, что это было необходимо. После Кубка конфедераций не было смысла вызывать в команду футболистов, которые в календарном году провели много игр и не имели отпуска. В психологическом плане это было бы неправильно. Уже в феврале мы хотели провести дополнительный сбор в Турции, но не смогли. Зато в таком формате собрались осенью.

Неизвестно, как будет проявлять себя игрок, который никогда не был в составе национальной команды. Сразу приехал в коллектив к основным игрокам, и ему нужно показать себя. Лучше, если все происходит постепенно и естественным путем. А 16 тыс. болельщиков на трибунах «Арены-Химки» говорят о присутствии определенного интереса к матчу.

«Каждый хочет серию, как у Акинфеева»

— Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в текущем сезоне забил 17 мячей в 29 матчах, но в последних 11 играх он отличился лишь дважды. Как можете объяснить такие перепады в статистике?

— Меня это не настораживает. У него есть проблема — побаливает ахилл. Мы учитывали это на последнем сборе и внимательно подходили к его подготовке к матчам. Если есть болячка, тренируешься не в полную и играешь соответственно. Это все равно дает о себе знать. Федор Смолов (нападающий «Краснодара») не забивал, а сейчас забивает. У каждого бывают отрезки, когда не до конца получается.

— Смолов забил семь мячей в последних семи матчах, догнал Кокорина в гонке бомбардиров чемпионата страны (по девять голов). Футбольная общественность вновь задается вопросом, как 27-летний форвард выглядел бы в европейском чемпионате. Если бы у него была такая возможность, и он обратился бы к вам за советом, какой бы дали?

— Мы в сборной какие-то вещи обсуждаем, но никогда никому ничего не советуем. Каждый игрок сам должен знать и чувствовать, чего он хочет, и быть к этому готовым.

Со стороны может казаться одно, а внутреннее состояние у игрока другое. Футболист сам должен принять решение и быть за него в ответе, вот и все. Мы можем только поделиться опытом и обрисовать плюсы и минусы.

— Игорь Акинфеев в последнем матче Лиги чемпионов прервал неудачную серию. Это может сказаться на его игре?

— Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую «неудачную» серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов. Убежден, если бы вы ему об этом не напоминали, он бы об этом и не знал. Человек стабильно играет на хорошем уровне. В конце концов, пропускает не вратарь, а вся команда.

«Жирков показал, что в сборной не случайно»

— Братья Алексей и Антон Миранчуки как в московском «Локомотиве», так и в сборной уже использовались на разных позициях. Где вы их видите?

— Если Алексей крайне выраженный атакующий футболист, то Антон при правильном отношении к тренировочному процессу может и в атаке играть, и в обороне участвовать, бокс-ту-бокс (от англ. box-to-box, «от штрафной площади до штрафной площади»). На этом мы их нацеливаем.

Если Алексей раньше, выходя с первых минут, проявлял себя не до конца — не получалось, то матч с испанцами стал первым, когда он вошел в игру с первых минут органично, сразу начал себя проявлять. На замену же он выходил удачно всегда. Антон с южнокорейцами вышел с первых минут и не до конца себя проявил, а вот с испанцами на замену вышел удачно. Видимо, у них это семейное: сначала на замену да на замену, притереться, а потом уже начинать сразу (улыбается).

Кстати, на сборах мы обсудили эту тему. Вот, Алексей уже проявил себя. Теперь будем смотреть, как пойдет дальше, но резких решений принимать не станем, ломать через колено не будем. Понятно, что и футболисту хочется себя проявить побыстрей, и ваш брат-журналист все время подстегивает, но надо набраться терпения. Как говорил Константин Иванович (Бесков): «Все надо делать во время».

— Илья Кутепов в текущем сезоне проигрывает конкуренцию за место в центре обороны «Спартака», но вы продолжаете его вызывать и давать игровое время. Почему?

— Потому что есть определенные способности. Но если в клубе ситуация сложилась так, надо смириться. Мы не можем разбрасываться футболистами. Да, с одной стороны, играет мало, но что есть, то есть. Мы стараемся футболистам помогать и поддерживать.

— На позицию левого вингера у вас выбор богаче, но вы все равно вызываете Юрия Жиркова, который также нерегулярно играет в «Зените».

— Выбор есть на все позиции, но важно — какой. Мы знаем его способности. «Зенит» — не рядовая команда, они взяли несколько футболистов, конкуренция высокая. Был момент, когда он играл, но выбыл из-за травмы плеча. Но, опять же, он играл и у нас на последнем сборе, и в последней игре с «Вардаром» в Лиге Европы. Думаю, игра с испанцами показала, что он не случайно у нас в команде, свою скрипку он вновь сыграл. Сегодня у него такая ситуация, но это не значит, что он не игрок сборной.

«Не мечтаем, остаемся на земле»

— Раньше приходилось слышать, что у сборной России очень ограниченный выбор игроков. Глядя на команду сейчас, понимаешь, что на некоторых позициях, например, в полузащите, вы имеете очень серьезную конкуренцию. Для вас это приятная головная боль?

— Я не совсем понимаю определения — ограниченный выбор игроков. У нас есть определенный алгоритм, которому мы следуем. Кто-то нас не понимает, кто-то относится с пониманием. Есть работа, которую нужно обязательно делать — это наш принцип. Чтобы вопрос решался, нужно работать над его решением, а не рассуждать.

Не понимаю тех, кто употребляет выражение «наше время придет». Если разобраться, то время не приходит, а только уходит.

Когда мы пришли на эту работу, у нас был определенный список игроков. Везде есть скрытые таланты, которые просто нужно увидеть и вовремя доверить им. После матча с валлийцами (на чемпионате Европы 2016 года, 0:3) все говорили, что у нас ничего нет. Теперь говорят, что игроков много.

Мы ни о чем не мечтаем, а ходим по нашей земле и работаем тут. Когда-то нам кто-то помогал становиться на ноги, теперь мы помогаем. Я же не родился в центре поля в «Лужниках» и не начал сразу играть в футбол, мне тоже помогали.

— Общая волна давления на Россию на тему допинга касается и футбола. Как сборная переживает это давление?

— Оно не сказывается. И причина абсолютно проста: и во время чемпионата, и во время международных пауз всех проверяют, и никогда никаких нареканий у нас не было. Почти на каждом сборе у нас бывали допинг-офицеры, причем, само собой, нас не уведомляют заранее. В Краснодаре проверили всю команду, были допинг-офицеры и на последнем сборе. Мы даже не обращаем на это внимания. Если бы только нас проверяли, был бы вопрос, но проверяют всех. Я сам, будучи игроком, пару раз бывал на допинг-проверках, ничего особенного — сделал свое дело и ушел. Ну думаю, что это может повлиять на ребят.

«Готовиться планируем в Австрии»

— Как тренерский штаб будет выстраивать работу в ходе зимнего перерыва?

— Когда мы точно поймем, в какие сроки клубы едут на сборы, тогда скорректируем свой график.

— Сборная 23 марта сыграет с бразильцами. А второй мартовский матч с кем? Ответные контрольные матчи в России по контракту должны провести команды Франции и Турции.

— У нас есть понимание на этот счет. Дайте совсем немного времени и объявим.

— Перед турниром подготовка будет выстраиваться, как и перед Кубком конфедераций — зарубежный сбор, матч в Европе и матч в России?

— Место планируется то же (австрийский Нойштифт-им-Штубайталь). 13 мая завершится чемпионат страны, потом будет несколько дней паузы для игроков, затем два-три дня проведем на базе в Новогорске и примерно 20−21-го мая вылетим в Австрию. С соперником по игре в Европе определимся после 1 декабря — главный тренер сборной, которая изъявила желание с нами сыграть, хочет дождаться жеребьевки.

— Вторую игру вы действительно планируете провести против итальянцев на новом стадионе «Динамо»?

— Понятно, что это хороший стадион, на котором хочется сыграть. Если второй матч перед турниром мы планируем сыграть в России, почему бы не провести его на этом стадионе, если, естественно, он будет готов. Сейчас мы ждем жеребьевку и при выборе соперников в том числе будем отталкиваться от того, с какими командами нам предстоит сыграть на турнире.

— Как будете снимать психологический стресс у игроков перед таким важным турниром?

— Сделать так, чтобы игроки были готовы к турниру психологически, — наша задача. Есть предстартовая апатия, предстартовая лихорадка и предстартовое волнение. Так вот предстартовое волнение — нормальное состояние. А вот если будет лихорадка — это плохо. Апатия тем более. Но мы сегодня об этом и не думаем. Зачем, если это просто не актуально? Если что-то увидим, будем работать.

«Травмы не из-за погоды»

— Ваши ожидания от предстоящей 1 декабря жеребьевки?

— Не гадаю по этому поводу. Просто жду соперников, которых определит жребий. Встретимся с коллегами из других сборных, пообщаемся. С кем-то уже довелось.

— Вам не показалось, что поддержка трибун на первом матче в обновленных «Лужниках» с аргентинцами была не самая качественная?

— Мы лично, команда, можем организовать болельщиков только яркой игрой. Тогда нас будут поддерживать. Чем больше правильных действий на поле, тем больше зажигаются трибуны. Это как диалог: иногда публика тебя заводит, иногда ты ее. Нужно найти баланс. Болельщиков надо цеплять, заряжать, завоевывать.

Это мы можем сделать, а все остальное уже зависит от болельщиков. Что касается «Лужников», все-таки согласитесь, речь шла о первом матче (после реконструкции), все стороны еще в какой-то степени адаптировались.

— Самая актуальная тема — игра в мороз в Хабаровске. Сразу два игрока ЦСКА получили травмы во время встречи с местным «СКА-Хабаровск».

— Кстати, игра СКА и ЦСКА (2:4) мне реально понравилась. Если бы никто не говорил про погоду, тогда и не было бы никакого шума. А травмы игроки получают не из-за погоды.

Не понимаю, почему кто-то должен играть в Хабаровске, а кто-то нет, все должны находиться в равных условиях. Если там играл ЦСКА и «Спартак», то должны играть и все остальные. А почему СКА должен куда-то лететь и играть перенесенный матч? Мы не в ресторане, чтобы заказывать музыку и играть только тогда, когда мы хотим.

— Какая команда удивила вас больше всего в нынешнем сезоне чемпионата России и какие впечатления от выступления ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов?

— На данный момент «Локомотив». Не сказал бы, что это сюрприз, но определенная неожиданность. В целом, могу назвать нынешний чемпионат напряженным.

Что касается Лиги чемпионов, ЦСКА уже набрал в группе девять очков, это больше, чем за последние годы. С другой стороны, ситуация может сложиться таким образом, что команда не выйдет из группы. На данный момент в команде происходит некоторая перестройка, но сыграли они в Европе хорошо. «Спартак» в Лиге чемпионов не выступал давно, для них пока все в новинку. Группа сложная, но будем надеяться, что для обеих наших команд звезды сложатся удачно. Неприятно набирать столько очков и не выходить из группы.

«Защита доморощенных игроков» — звучит предвзято

— Российский футбол живет по стратегии развития вида спорта до 2030 года, ближайший исполком Российского футбольного союза может утвердить сразу ряд изменений по защите доморощенных игроков, которые вступят в силу со следующего сезона. Предложений очень много — различные лимиты на легионеров, предъявляемые к ним критерии, потолки зарплат. Каково мнение главного тренера сборной?

— «Защита доморощенных игроков» уже звучит как-то предвзято. Есть естественные и искусственные вещи. Играют ведь тот же Александр Головин, те же Миранчуки. Потому что есть определенный талант и способности.

Другое дело, что иногда места в составе по тем или иным причинам отдаются равносильным легионерам. Вот здесь надо побороться. Когда я был тренером «Динамо» и было объявлено о схеме «10+15» (10 легионеров и 15 россиян в заявке команд без ограничений по количеству иностранцев на поле), я был рад. У тебя все могут играть. Но, опять же, никто не мог сказать точно, кто будет в составе — венгр Балаж Джуджак или Жирков. Это два равных игрока. Если будут ограничения в заявке, клубы будут думать, насколько сильны должны быть приобретаемые иностранцы. Никто не будет засорять свою заявку. Пусть это будет «9+16» или «8+16», для меня разницы нет, все же в одинаковых условиях.

Что касается, например, критерия по проценту проведенных матчей за сборную, извините, пожалуйста, но Леандро Паредеса у нас с ним не было бы. А если искать игрока, который провел 75% матчей за сборную Аргентины за последние два года, то, наверное, он будет играть в другой лиге. Ведь в сборной Аргентины кто-то сидит под Лионелем Месси, но разве наши клубы не захотят его взять? Получается, вторые игроки на своих позициях, например, в сборных Германии и Франции не будут иметь права к нам приехать? Это как-то неправильно.

В обсуждениях же я глобально не участвовал. Если мое мнение спросят — отвечу.

— Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александар Чеферин недавно заявил, что видеоповторы на чемпионате мира в России использовать все же рано. Как вы сейчас смотрите на эту технологию?

— На Кубке конфедераций у нас был опыт в матче с мексиканцами, и он был негативный. Все равно решает судья, пусть и по видеоповтору. Другое дело, есть нюансы, которые надо устранить. Спорные моменты в любом случае случаются, но надо учитывать, насколько они спорные. Вот на днях забил Месси (в матче «Барселоны» с «Валенсией»), и в таких моментах надо фиксировать, пересек ли мяч линию ворот или нет, потому что момент очень быстрый. А вот такие нюансы, как, например, был пенальти или нет… Какие-то вещи еще должны прижиться.

И еще больше переживаешь из-за другого. Ну бывает, не увидел судья нарушения, и ты говоришь, что это человеческий фактор. Но судья в нашем с мексиканцами матче пересмотрел момент и все равно не увидел, что Смолова в штрафной толкнули.

«Про будущее не задумываюсь»

— У какого клубного тренера или тренера сборной на данный момент можно подчерпнуть для себя что-то новое и интересное?

— Мы смотрим много матчей. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом, замыкаться в себе, сидеть в четырех стенах. Если ты думаешь, что все знаешь, значит, ты уже отстал на шаг. Мы встречаемся с другими тренерами, общаемся, обсуждаем в какую сторону движется футбол, анализируем. Это нормальный процесс.

На днях смотрели игру «Ливерпуля» и «Челси», которые играют по такой же схеме, как мы. «Арсенал» тоже перестроился на эту расстановку. Следим индивидуально за игроками, за их перемещениями. Сложно сказать, кто в мировом футболе лучше всех играет по схеме «5−4−1», это зависит от многих факторов. Если «Ювентус» или сборная Италии так играли всегда и привыкли к этому, то, к примеру, «Арсенал» только-только начал использовать ее.

Главное — не кто идеально играет, а кто какие акценты делает и как интерпретирует для себя это построение.

— Есть ли в вашей жизни тренеры, на которых вы равняетесь?

— Нет. Если бы мне было 15 лет, то я бы начал кого-то называть. Когда ты действующий игрок, стараешься брать лучшее от тех, кто тебя впечатляет, открываешь для себя что-то новое. Мне повезло, я тренировался у лучших специалистов: Константин Бесков, Олег Романцев, Анатолий Бышовец, Валерий Лобановский, Юрий Семин.

Стала ли наша тренерская школа слабее? Нет. Наши тренера достаточно квалифицированные, чтобы проявлять себя в Европе.

— Вы 14 месяцев возглавляете сборную. Мнения разные, но многие считают, что у вас получается выстраивать команду. Вы бы хотели продолжить эту работу после чемпионата мира?

— Принцип нашего тренерского штаба: приступаем к работе и делаем от сих до сих. Вы вот задали вопрос и застали меня врасплох, честное слово. Пока не пройдет финал чемпионата мира — а надеюсь, мы там сыграем — я бы об этом даже не думал. Есть риск забыть то, о чем надо думать.

— Как можете охарактеризовать сборную России одним словом?

— Сборную России по футболу одним словом не охарактеризуешь. Но могу сказать, какой бы я хотел ее видеть — организованной, дерзкой, голодной и готовой к победе.