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19:41 (мск), источник: Р-Спорт

Вратарь сборной России Лунев заявил, что эпизод со столкновением с Морено в прошлом

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунев заявил, что эпизод со столкновением с нападающим сборной Испании Родриго Морено остался в прошлом, отметив, что в дальнейшем не намерен жалеть себя в подобных ситуациях.

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26
фотографий
26
фотографий

Лунев получил травму головы 14 ноября в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), когда в концовке столкнулся с Морено. Позднее «Зенит» сообщил, что голкипер получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Из-за повреждения Лунев пропустил два матча чемпионата России и игру Лиги Европы с македонским «Вардаром».

«Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается. Хорошо, что все живы, и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу», — сказал Лунев, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

«Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому. Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником. Я и в дальнейшем буду действовать так же», — добавил он.

Вратарь сообщил, что восстановление идет по плану, отметив, что пока не может сказать, как скоро вернется на поле.

«На самом деле это просто стечение обстоятельств, игровой момент — не более того. Честно говоря, не думал, что этот эпизод будут так долго обсуждать. Я сыграл так, как должен был сыграть в той ситуации», — подчеркнул Лунев.

Россия 3:3
Первый тайм: 1:2
Испания
14.11.2017, 21:45 Зрители: 45486 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хулен Лопетеги
Голы
41′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
51′ Алексей Миранчук (Ю. Жирков) 15
70′ Федор Смолов (А. Кокорин) 9
  Жорди Альба (М. Асенсио) 9′
  Серхио Рамос 35′
  Серхио Рамос 53′
Составы
Андрей Лунев 99
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов (к) 9
75′ Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
87′ Игорь Смольников 2
Владислав Игнатьев 20
82′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
62′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
62′ Алан Дзагоев 10
Александр Кокорин 9
67′ Алексей Миранчук 15
Антон Миранчук 16
1 Давид де Хеа
14 Фернандес Иглесиас Начо
3 Жерар Пике
19 Морено Родриго
20 Марко Асенсио
18 Жорди Альба 46′
16 Альберто Морено
15 Серхио Рамос (к) 58′
21 Давид Сильва
10 Тиагу Алькантара 60′
8 Ньигес Сауль
6 Андрес Иньеста 46′
9 Хосе Кальехон
5 Серхио Бускетс 58′ 18′
11 Виктор Мачин Перес Витоло 68′
24 Хесус Хоакин Сусо 46′
25 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
16 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
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