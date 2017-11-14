Вратарь сборной России Лунев заявил, что эпизод со столкновением с Морено в прошлом

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Лунев получил травму головы 14 ноября в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), когда в концовке столкнулся с Морено. Позднее «Зенит» сообщил, что голкипер получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Из-за повреждения Лунев пропустил два матча чемпионата России и игру Лиги Европы с македонским «Вардаром».

«Не важно, товарищеский матч или нет. Все хотят побеждать в любой игре, поэтому доигрывают каждый эпизод. Это футбол, всякое случается. Хорошо, что все живы, и этот эпизод уже в прошлом. Никакого криминала в нем не вижу», — сказал Лунев, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

«Я сыграл так, как меня учили. Кто-то выходит на мяч ногами вперед, но я привык действовать по-другому. Повторюсь, это обычная игровая ситуация, таких выходов может быть по несколько в каждом матче. Просто на этот раз случилось столкновение с соперником. Я и в дальнейшем буду действовать так же», — добавил он.

Вратарь сообщил, что восстановление идет по плану, отметив, что пока не может сказать, как скоро вернется на поле.