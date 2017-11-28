Станислав Черчесов: Если мой игрок получает мышечную травму — это пощечина

Источник: Спорт-Экспресс

Александр МУЙЖНЕК

из Тушина

На «Открытие Арене» прошел семинар «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», организованный РФС и компанией Technogym. С докладами выступили, в частности, врач сборной России Эдуард Безуглов и тренеры по физподготовке Владимир Паников и Паулино Гранеро. Станислав Черчесов высказался на тему «Роль специалистов по физической подготовке в структуре тренерского штаба» и ответил на вопросы аудитории.

О ТРАВМАХ

— Ни один футболист при мне ни в клубе, ни в сборной не вышел на поле травмированным. Если мой игрок получает мышечную травму, для меня это пощечина. Это принципиальный вопрос. Есть врач, я, тренер по физической подготовке, в том числе индивидуальные, массажисты… Если футболист лучше по классу, но травмирован, нет смысла его выпускать. Он может помочь 20 или 30 минут, тогда его стоит выпускать в конце игры.

Все игроки из «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» приезжают в хорошем состоянии. В прошлом году у нас были вопросы к «Локомотиву» и «Зениту», но в этом все отлично. Игроки в хорошем физическом состоянии. Надеюсь, что и мы их возвращаем в клубы такими же. Например, Жирков давно не играл, но к нам приезжает в отличной форме.

О КУЗЯЕВЕ

— Мы видим и оцениваем ситуацию по игрокам. Условно, Далер Кузяев с первого дня был у нас в списке. Ждали момента, когда его пригласить. Следили за ним, «Ахмат» нам давал информацию, а он проявлял себя. Вот выбрали момент, когда его пригласить, и он начал проявлять себя. За счет всего понемножку. Уделяем психологии большое внимание. Ты не можешь быть психологически сильным, если физически слаб.

О ПСИХОЛОГИИ

— Уделяем психологии большое внимание. Ты не можешь быть психологически сильным, если физически слаб. В игре с Аргентиной мы немного недоработали, поэтому работа тренера по физподготовке ушла в песок. Когда цифры пришли — мы такой матч ещё не проводили. С испанцами мы бегали меньше, но хорошо сработали, и эффект от матча другой, его по-другому восприняли. Футбол — не только бег, но еще и интеллект.

О ПСИХОЛОГАХ

— Я играл в 20−21 год — и знаю, что в голове, допустим, у Головина. Играл в 31 — знаю, что в голове у Акинфеева. А когда психологи приходят, они часто не понимают, о чем речь.

Почему у меня никогда не будет психолога в команде? С одним я раньше когда-то встречался. Заходит сначала мой коллега, потом я. Дают мне пять шариков для настольного тенниса, показывают на кувшин, говорят: «Брось». Ну, я как-то побросал. А психолог мне: «А вот он три шарика забил!» Отвечаю: «Ты мне сказал кинуть — я кинул. А если бы ты предупредил, что он забил три, я бы с ума сошел, но забил четыре». Психолог потом мне говорит: «Вы профессионал, у вас только деньги, деньги…» Так я понял: он никогда спортсменом не был и не играл на уровне сборной. А значит, никогда не поймет, что у такого «плохого профессионала», как я, в голове, и не сможет помочь. Сколько бы книг или газет он ни читал.

Есть поговорка: кто-то был на войне, а кто-то рассказывает про войну. Кстати, я стреляю из любых видов оружия, только в тире. И попадаю.

ОБ АЛКОГОЛЕ

— После матча с Кореей я всех отправил по домам. Я видел, что они очень устали. Мне было все равно, пусть они хоть пива выпьют. Зачем мне их везти на базу, если они так устали? Это впервые в истории сборной, когда после матча отпустили домой. На следующий день встретились на базе, все приехали вовремя и в нормальном состоянии.

О ЛИЧНЫХ ТРЕНЕРАХ

— Ко всем отношусь нормально. Но если я узнаю, что мой врач не в курсе, к кому ещё ходит мой футболист, — это плохо. Могу ли я дать установку, а футболист потом звонит своему тренеру? Нет, так не бывает. Но у многих есть свои тренеры по физической подготовке или массажист. Мы не против, но просим об открытости, чтобы владеть всей информацией. Это нормальная ситуация, главное знать, чем футболист занимается со своими специалистами.

«К ДОПИНГУ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕМ»

После выступления Черчесов рассказал журналистам о подготовке к ЧМ-2018.

— Есть команды, с которым категорически не хотелось бы играть на чемпионате мира?

— Такого быть не может. Это же не концерт, где можно заказывать музыку. Есть жеребьевка. Что она нам даст, к тому и будем готовиться. Во второй корзине есть команды, которые уже доказывали свою состоятельность. Испания там — самая сильная. Наша игра с испанцами была хорошая. Но есть сборные, которые стабильно хорошо выступают на турнирах, и Испания — в их числе. Это один из фаворитов чемпионата мира.

— Писали, что футболистов сборной России обвиняют в употреблении допинга…

— Очень хорошо. Мы к этому отношения не имеем. Практически на каждом сборе к нам приезжают допинговые офицеры — когда хотят, во сколько хотят, берут пробы, у кого хотят. В Краснодаре вообще у всех взяли. Никаких нареканий к нам не возникало.

— О Родченкове знаете? Что думаете о нем?

— Это вопрос не ко мне.

— Сборная России — одна из самых возрастных и рослых из числа участников ЧМ-2018. Для вас это имеет значение?

— Не могу сказать, что мы самые рослые. Значение это имеет, но не ключевое. На подготовку влияет даже то, как ты проводишь день. Самое главное — выработать направление работы, а нюансы можно корректировать.

А о возрасте… Мы омолодили команду еще в 2016 году. Опять же, это не специально. Так сложилась ситуация. Кто-то закончил играть, кто-то не соответствует уровню сборной. Молодежь подросла, дает о себе знать.

— Есть ли надежда, что мы увидим Березуцких на чемпионате мира?