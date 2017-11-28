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17:16 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Сборная России по футболу не боится обвинений в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сейчас предпринимаются усилия для создания негативного образа сборной России по футболу, однако она ничего не боится. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что проводится расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди них 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

На вопрос, что он думает об этих публикациях, Мутко ответил: «Наша позиция [относительно обвинений в нарушениях антидопинговых правил] давно известна. Мы исходим из того, что должны быть доказательства, что осуждаемые должны иметь право защитить себя, что должна быть возможность задать вопросы тем, кто ведет расследование. Могу откровенно сказать, что мы ничего не боимся. Кто-то пытается создать такой негативный образ».

«Если мы так играли [в футбол] под допингом, то представьте, как бы мы играли без него!», — добавил вице- премьер с улыбкой.

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