Мутко: Сборная России по футболу не боится обвинений в нарушении антидопинговых правил

Ранее в британских СМИ появилась информация о том, что проводится расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди них 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года.

На вопрос, что он думает об этих публикациях, Мутко ответил: «Наша позиция [относительно обвинений в нарушениях антидопинговых правил] давно известна. Мы исходим из того, что должны быть доказательства, что осуждаемые должны иметь право защитить себя, что должна быть возможность задать вопросы тем, кто ведет расследование. Могу откровенно сказать, что мы ничего не боимся. Кто-то пытается создать такой негативный образ».