Бывший главный тренер сборной Чили Пицци возглавил команду Саудовской Аравии

Источник: AP 2017

Сборная Саудовской Аравии под руководством голландца Берта ван Марвейка отобралась на чемпионат мира в 2018 году в России.

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После этого он покинул пост главного тренера команды, а ему на смену пришел аргентинец Эдгардо Бауса. Бауса был отправлен в отставку в ноябре, менее чем через три месяца после своего назначения. Под его руководством сборная провела пять товарищеских матчей, в двух из которых победила и в трех проиграла.

Сообщается, что Пицци представит сборную Саудовской Аравии на жеребьевке чемпионата мира, которая пройдет в пятницу в Москве.

Сборная Чили не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира, после чего Пицци подал в отставку.

Пицци возглавил сборную Чили в январе 2016 года после ухода Хорхе Сампаоли. В июне 2016 года специалист привел чилийскую сборную к победе на Кубке Америки, благодаря которой команда в 2017 году выступила на Кубке конфедераций в России, где заняла второе место, проиграв в финале немцам (0:1).