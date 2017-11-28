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12:00 (мск), источник: ТАСС

Бывший главный тренер сборной Чили Пицци возглавил команду Саудовской Аравии

ТАСС, 28 ноября. Испанец Хуан Антонио Пицци назначен на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Федерации футбола Саудовской Аравии.

Источник: AP 2017

Сборная Саудовской Аравии под руководством голландца Берта ван Марвейка отобралась на чемпионат мира в 2018 году в России.

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После этого он покинул пост главного тренера команды, а ему на смену пришел аргентинец Эдгардо Бауса. Бауса был отправлен в отставку в ноябре, менее чем через три месяца после своего назначения. Под его руководством сборная провела пять товарищеских матчей, в двух из которых победила и в трех проиграла.

Сообщается, что Пицци представит сборную Саудовской Аравии на жеребьевке чемпионата мира, которая пройдет в пятницу в Москве.

Сборная Чили не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира, после чего Пицци подал в отставку.

Пицци возглавил сборную Чили в январе 2016 года после ухода Хорхе Сампаоли. В июне 2016 года специалист привел чилийскую сборную к победе на Кубке Америки, благодаря которой команда в 2017 году выступила на Кубке конфедераций в России, где заняла второе место, проиграв в финале немцам (0:1).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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