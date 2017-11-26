Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную России хотят оставить без ЧМ-2018
Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга».
Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга».
Помните, меньше года мы уже слышали обвинения в адрес российских футболистов в том, что они употребляли допинг и сдавали положительные пробы, которые позже были сокрыты от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В схеме якобы участвовала вся сборная России, игравшая на ЧМ-2014 в Бразилии. Также появлялись разные списки с фамилиями других игроков, но никаких действий не следовало.
Огласите полный список!
И вот опять… Не успело из Совета Федерации прийти предупреждение, что США постараются дискредитировать российский футбол накануне старта ЧМ-2018, как
Вот весь список целиком: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.
Источник: Родченков обвинил в приеме допинга Акинфеева, Глушакова, Дзагоева, Кокорина и еще 30 футболистов.
Как мы видим, в списке — полный состав сборной России с ЧМ-2014, включая уже завершивших карьеру футболистов, которых перед отлетом в Южную Америку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло на допинг, отправляя пробы в московскую лабораторию к Родченкову. Плюсом к сборной идут еще девять фамилий игроков уровнем пониже, а также две девушки, одна из которых была дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата.
Смех, да и только
Выходит, никакой системностью от этого «списка 34-х» и не пахнет — Родченков просто собрал в кучу фамилии тех, кто назывался ранее и пообещал предоставить ВАДА и ФИФА
Употребляли ли упомянутые в списке спортсмены запрещенные вещества? Как минимум в отношении сборной России можно с уверенностью ответить на этот вопрос отрицательно. Большая часть игроков той команды постоянно выступали и продолжают выступать в европейских кубковых турнирах, где футболистов постоянно проверяют на допинг. Забирают пробы и исследуют результаты специалисты, с Россией никак не связанные. Вряд ли можно заподозрить игроков в употреблении допинга, а
С остальными спортсменами из списка — сложнее. Они в основном играют во внутренних лигах разного уровня, контроль за допингом в которых был возложен всецело на плечи РУСАДА. Здесь
История Екатериной Маслак вообще говорит об обратном — если допинг найден, значит человек будет наказан. В пробе девушки, которую Григорий Родченков обвиняет в участии в «государственной программе допинга», был найден запрещенный препарат, который она использовала для сжигания веса. В 2015 году Екатерина была дисквалифицирована и уже отбыла срок наказания. Родченков же продолжает утверждать, что она вместе с «государством» участвовала в сокрытии положительной пробе. Смех же…
Не до шуток
Но смеяться никто не собирается. Российские
Вот и
Надежду внушает одно — ФИФА, в отличие от Международного Олимпийского комитета, даже с новым руководством, которое не участвовало в выборе