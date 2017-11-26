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26 ноября, источник: Советский спорт

Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную России хотят оставить без ЧМ-2018

Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга».

Источник: РИА "Новости"

Помните, меньше года мы уже слышали обвинения в адрес российских футболистов в том, что они употребляли допинг и сдавали положительные пробы, которые позже были сокрыты от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В схеме якобы участвовала вся сборная России, игравшая на ЧМ-2014 в Бразилии. Также появлялись разные списки с фамилиями других игроков, но никаких действий не следовало.

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Огласите полный список!

И вот опять… Не успело из Совета Федерации прийти предупреждение, что США постараются дискредитировать российский футбол накануне старта ЧМ-2018, как экс-глава московской антидопинговой лаборатории и главный информатор ВАДА в российском допинговом скандале Григорий Родченков объявляет фамилии 34-х отечественных футболистов, которые якобы участвовали в «государственной программе допинга» в России.

Вот весь список целиком: Игорь Акинфеев, Юрий Лодыгин, Сергей Рыжиков, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Владимир Гранат, Алексей Козлов, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Андрей Семенов, Игорь Денисов, Алан Дзагоев, Роман Широков, Денис Глушаков, Виктор Файзулин, Олег Шатов, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Александр Кокорин, Максим Канунников, Александр Кержаков, Александр Самедов, Руслан Камболов, Павел Соломатин, Иван Князев, Сергей Евтушенко, Егор Генералов, Сергей Петров, Илья Зуев, Михаил Мищенко, Егор Никулин, Камила Алексеева, Екатерина Маслак.

Источник: Родченков обвинил в приеме допинга Акинфеева, Глушакова, Дзагоева, Кокорина и еще 30 футболистов.

Как мы видим, в списке — полный состав сборной России с ЧМ-2014, включая уже завершивших карьеру футболистов, которых перед отлетом в Южную Америку Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяло на допинг, отправляя пробы в московскую лабораторию к Родченкову. Плюсом к сборной идут еще девять фамилий игроков уровнем пониже, а также две девушки, одна из которых была дисквалифицирована за употребление запрещенного препарата.

Смех, да и только

Выходит, никакой системностью от этого «списка 34-х» и не пахнет — Родченков просто собрал в кучу фамилии тех, кто назывался ранее и пообещал предоставить ВАДА и ФИФА какие-то доказательства участия этих спортсменов в «государственной программе допинга».

Употребляли ли упомянутые в списке спортсмены запрещенные вещества? Как минимум в отношении сборной России можно с уверенностью ответить на этот вопрос отрицательно. Большая часть игроков той команды постоянно выступали и продолжают выступать в европейских кубковых турнирах, где футболистов постоянно проверяют на допинг. Забирают пробы и исследуют результаты специалисты, с Россией никак не связанные. Вряд ли можно заподозрить игроков в употреблении допинга, а допинг-офицеров в сокрытии результатов. Этих же футболистов проверяли и во время матчей сборной в квалификационном турнире перед ЧМ, а также на самом чемпионате мира в Бразилии — ни одного нарушения выявлено не было.

С остальными спортсменами из списка — сложнее. Они в основном играют во внутренних лигах разного уровня, контроль за допингом в которых был возложен всецело на плечи РУСАДА. Здесь какие-то махинации, если верить словам Родченкова, все же были возможны. Но зачем? Даже если они употребляли допинг, неужели «государство» беспокоила бы судьба, скажем, Михаила Мищенко, который скитается по низшим лигам? Зачем ради футболистов такого уровня кому-то рисковать и скрывать положительные результаты допинг-пробы?

История Екатериной Маслак вообще говорит об обратном — если допинг найден, значит человек будет наказан. В пробе девушки, которую Григорий Родченков обвиняет в участии в «государственной программе допинга», был найден запрещенный препарат, который она использовала для сжигания веса. В 2015 году Екатерина была дисквалифицирована и уже отбыла срок наказания. Родченков же продолжает утверждать, что она вместе с «государством» участвовала в сокрытии положительной пробе. Смех же…

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Не до шуток

Но смеяться никто не собирается. Российские спортсмены-зимники по себе знают, что любой бред можно выдать за правду. Так, например, можно заявить что скелетонист Александр Третьяков якобы участвовал в той же программе по сокрытию допинга, пожизненно дисквалифицировать спортсмена и отобрать у него золотую медаль Сочи-2014. И никого не будет волновать, что с 2007 года Александр постоянно выступал на высочайшем уровне, выигрывая этапы кубка мира, чемпионаты мира и Европы. Все его допинг-пробы проверялись иностранными агентствами и ни разу не дали положительный результат. Неужели, действительно есть основания подозревать, что в Сочи он использовал для победы допинг, а не преимущество домашней знакомой трассы? Но медаль все равно отобрали.

Вот и из-за обвинений в адрес футболистов на душе неспокойно. В последнее время в отношении России принято делать из мухи, которой вообще может и не существует, слона. Так почему бы не обвинить российских футболистов в употреблении допинга? Схема проста: обвиняем игроков, дисквалифицируем несколько футболистов сборной, изгоняем из ФИФА Российский футбольный союз, отстраняем сборную от участия в чемпионате мира… Домашний чемпионат мира без домашней сборной — вот был бы номер!

Надежду внушает одно — ФИФА, в отличие от Международного Олимпийского комитета, даже с новым руководством, которое не участвовало в выборе страны-хозяйки ЧМ-2018, все равно старается подходить к своим решениям, исходя из здравого смысла. А пока на руках у ВАДА от Родченкова нет даже баночек с царапинами — только состав сборной России на ЧМ-2014…

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