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16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Родченков обвиняет 34 российских футболистов в применении допинга

Информатор ВАДА Григорий Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в «государственной программе допинга», сообщает Телеграм-канал «Мутко против».

Источник: РИА "Новости"

В списке упоминаются 34 игрока, включая футболистов из состава сборной России на чемпионате мира 2014 года.

Ранее адвокат Родченкова Джим Уолден сообщил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. По данным Daily Mail, ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 российских игроков.

О чем точно идет речь — о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок — не уточняется.

Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. При этом в ФИФА подчеркнули: нарушений антидопинговых правил футболистами из России нет, но расследование продолжается.

Полностью список, опубликованный Телеграм-каналом, выглядит следующим образом:

1. Игорь Акинфеев.

2. Юрий Лодыгин.

3. Сергей Рыжиков.

4. Василий Березуцкий.

5. Сергей Игнашевич.

6. Георгий Щенников.

7. Владимир Гранат.

8. Алексей Козлов.

9. Андрей Ещенко.

10. Дмитрий Комбаров.

11. Андрей Семенов.

12. Игорь Денисов.

13. Алан Дзагоев.

14. Роман Широков.

15. Денис Глушаков.

16. Виктор Файзулин.

17. Олег Шатов.

18. Юрий Жирков.

19. Алексей Ионов.

20. Александр Кокорин.

21. Максим Канунников.

22. Александр Кержаков.

23. Александр Самедов.

24. Руслан Камболов.

25. Павел Соломатин.

26. Иван Князев.

27. Сергей Евтушенко.

28. Егор Генералов.

29. Сергей Петров.

30. Илья Зуев.

31. Михаил Мищенко.

32. Егор Никулин.

33. Камила Алексеева.

34. Екатерина Маслак.

Как отмечает источник, в ФИФА практически уверены в наличии запрещенных веществ в крови как минимум трех футболистов из списка. Речь идет о бывших игроках «Динамо» Егоре Генералове и Павле Соломатине — в их допинг пробах якобы были обнаружены следы марихуаны. Кроме того, в международной федерации почти не сомневаются в присутствии допинга в крови Руслана Камболова. По данным источника, сам игрок «Рубина» в разговоре с врачами сборной России подтверждал, что накануне сдачи анализа крови ему в больнице делали укол дексаметазона.

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