Адвокат: Родченков готов рассказать ФИФА о допинге в российском футболе

— Да. Мой телефон включен, моя почта работает, — заявил Уолден, отвечая на вопрос о том, готов ли Родченков поделиться информацией с ФИФА. — Они не связывались со мной напрямую. Не знаю это организацию хорошо, но они счастливы спрятать голову в песок. Если бы им пришлось подтвердить, что российские футболисты были клиентами государственной программы, и пришлось бы отстранить сборную России? Чисто физически они не могут перенести чемпионат мира-2018. Это сложный вопрос.