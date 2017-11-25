Немецкий футбольный союз призвал усилить допинг-контроль за сборной России.

«Учитывая недавние события и допинговую предысторию российского спорта, было бы хорошо, если бы контроль был ужесточен. Вне всякого сомнения. Более жесткие меры контроля пойдут на пользу самим российским игрокам — они смогут опровергнуть утверждения и подозрения», — сказал он в интервью FAZ.