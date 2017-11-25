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25 ноября, источник: Чемпионат.com

Немецкий футбольный союз призвал усилить допинг-контроль за сборной России

Немецкий футбольный союз призвал усилить допинг-контроль за сборной России.

Источник: РИА "Новости"

С таким мнением выступил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

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«Учитывая недавние события и допинговую предысторию российского спорта, было бы хорошо, если бы контроль был ужесточен. Вне всякого сомнения. Более жесткие меры контроля пойдут на пользу самим российским игрокам — они смогут опровергнуть утверждения и подозрения», — сказал он в интервью FAZ.

Неделю назад британское издание Mail on Sunday сообщило, что ФИФА пытается связаться с информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

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