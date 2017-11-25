Черчесов: Смолов на пару процентов впереди Кокорина
Главный тренер сборной России и гость «Чемпионата» Станислав Черчесов рассказал, является ли для него проблемой выбор между нападающими Фёдором Смоловым и Александром Кокориным.
Главный тренер сборной России и гость «Чемпионата» Станислав Черчесов рассказал, является ли для него проблемой выбор между нападающими Фёдором Смоловым и Александром Кокориным.
Специалист отметил, что для любого тренера такая головная боль за счастье.
«Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух