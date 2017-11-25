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11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов: Смолов на пару процентов впереди Кокорина

Главный тренер сборной России и гость «Чемпионата» Станислав Черчесов рассказал, является ли для него проблемой выбор между нападающими Фёдором Смоловым и Александром Кокориным.

Источник: РИА "Новости"

Специалист отметил, что для любого тренера такая головная боль за счастье.

«Такая головная боль для любого тренера за счастье. Подобные дилеммы есть и у других сборных: Месси и Дибала в сборной Аргентины тоже вместе не играют. И двух топ-вратарей одновременно в ворота не поставишь. Так же и у нас. Понятно, что Смолов играл больше, и выступал на Кубке конфедераций. Он лучший бомбардир даже чисто арифметически. На пару процентов он впереди Кокорина. Но если вы заметили, последние 25−30 минут в матче с Испанией, а также в октябрьских играх с Кореей и Ираном мы играли по схеме с двумя форвардами. Стараемся с помощью контрольных матчей понять, как нам играть в той или иной ситуации. Попробовали и в четыре защитника, и в два нападающих», — рассказал Черчесов.

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