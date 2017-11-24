Пробили дно: куда нас ведет КФФ

Среди них, например, — и Тайвань. Который Китайский Тайбэй. И Свазиленд. И Коморские острова. И Малави. И Йемен. И Сент-Китс и Невис. И очень-очень много кто еще… Вот куда нас привели на данный момент господа хорошие Каныш Аубакиров с Александром Бородюком. Последний — безобразными результатами, стабильно добываемыми им во главе национальной дружины нашего государства. Первый — безграничным и ни на чем не основанном доверием к специалисту, который за пределами Казахстана был на тренерской работе вечно вторым, работал на подхвате.



Суров казахстанский футбол… И беспощаден — к отечественным болельщикам, в первую очередь. Хотя уж кто-кто, а они точно не заслужили такого с собой обращения. Свое отношение к национальной сборной Казахстана бонзы из Федерации футбола красноречиво, хотя и, возможно, абсолютно бессознательно, на уровне инстинктов, продемонстрировали в случае с выбором для перелетов в другие страны команды, олицетворяющей нашу страну, авиалайнера с гордой надписью большими буквами во весь борт «Узбекистан». Самое удивительное, что эти люди до сих пор не понимают, почему им за это предъявляются какие-то претензии — ведь бизнес есть бизнес. Ничего личного. Ничего святого. Все в дело — и честь, и совесть…



Хотите узнать, хуже кого мы теперь? Сборная Комор, например, вступила в ФИФА только в 2005 году. Более всего данное островное государство известно, к сожалению, не своими футболистами вовсе, а тем, что здесь обитает одно из редчайших животных на земле — крылан Ливингстона, вид летучих лисиц. Но и про них, естественно, очень мало кто за пределами Комор слышал… И все же чуть, наверное, больше, чем про Целакантов — таково прозвище национальной сборной Коморских островов. А вообще, целаканты — это вовсе не то, что, возможно, кто-то из вас подумал… На самом деле, так называется вымерший вид лопастеперых рыб. Вымерший давненько — 145 миллионов лет назад примерно… В общем, — сплошная экзотика.



Или, вот, — Свазиленд. Умбузо веСватини, по-местному. На свати. А местная национальная дружина на том же языке гордо носит неофициальное прозвище Силангу Семникати — Королевский Щит, то есть. Самый известный местный футболист Феликс Баденхорст играл несколько лет назад в одном из низших дивизионов чемпионата аж самой Индии! Таким бравым ребятам со львом и слоном на государственном гербе уступать, видимо, вовсе не зазорно. Какие вообще могут быть претензии к Аубакирову и Бородюку в данном конкретном случае, на самом деле?!



Про кыргызов с таджиками и нынешний уровень их футбола многие у нас и так более-менее знают. А вот что вы думаете о национальной сборной Намибии? Серьезно, — и она теперь в рейтинге ФИФА выше нас. И порядком — аж на 17 строчек. Ну и пусть значительную часть территории данного государства занимает считающаяся самой древней в мире (образовалась еще во времена динозавров!) и самой сухой необитаемая пустыня Намиб, чье название переводится с языка местной коренной народности нама как «Место, где ничего нет». Зато там есть футбол. Более сильный теперь, чем в Казахстане…



Вот в такой компании пребывает на данный момент национальная дружина нашего государства под чутким руководством ее сверхталантливого наставника Александра Бородюка. Вернее, — позади всей этой лихой компании… Но то ли еще будет?..



Казахстан, на самом деле, однозначно, заслуживает лучшего футбола. Как и куда более компетентного футбольного руководства. Но пока наша страна остается краем непуганых дилетантов, надеяться на лучшее, наверное, просто наивно. В том числе — и в игре миллионов.