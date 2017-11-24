Глава Ассоциации футбола Аргентины считает российские стадионы примером для подражания

11 ноября сборная России по футболу на стадионе «Лужники» в Москве принимала команду Аргентины в контрольном матче, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. 14 ноября команда Аргентины со счетом 2:4 уступила нигерийцам в товарищеской встрече, которая состоялась на стадионе «Краснодар».

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«Они [стадионы «Лужники» и «Краснодар"] очень современные. Пожалуй, это то, что нам нужно скопировать в будущем, потому что в них есть все, что должно быть у стадиона для того, чтобы принимать футболистов и болельщиков. В Краснодаре мы играли на стадионе, по сравнению с которым аргентинские площадки отстали на очень много лет. Там есть вещи, которые нам действительно еще не приходилось видеть ни на одном чемпионате мира», — сказал он.

Тапия также высоко оценил уровень безопасности в России и ее степень готовности к предстоящему турниру. «Я был удивлен, потому что практически вся инфраструктура, стадионы, штабы уже готовы, — отметил он. — Я не сомневаюсь, что Россия хорошо проведет чемпионат».

По словам главы AFA, он остался доволен поездкой сборной Аргентины в Россию, где она провела два товарищеских матча. «Нас прекрасно приняли люди, организаторы, представители властей. Я был счастлив», — отметил Тапия.