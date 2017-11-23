Билич, Маццарри, Петреску и Муслин могут возглавить сборную Узбекистана

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В начале сентября сборная Узбекистана осталась без главного тренера после отставки Самвела Бабаяна, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

— Среди кандидатов — Дан Петреску, 49-летний румын, который работал в России, Польше, Китае и ОАЭ, а также и 64-летний серб Славолюб Муслин, работавший на протяжении своей карьеры с футбольными клубами Франции, Сербии, Украины и России, — говорится в заявлении Федерации футбола Узбекистана. — Кроме того, в списке кандидатов и известный любителям футбола благодаря своей работе в «Пахтакоре» и в московском «Динамо» 50-летний специалист из Черногории Миодраг Радулович.

В то же время, рассматриваются кандидатуры 52-летнего итальянского тренера Анджело Алессио, который работал в качестве помощника тренера сборной Италии, а также с клубами «Наполи», «Ювентус» и «Челси». Следующий возможный вариант — 54-летний немец Бернд Шторк, который работал в клубах «Штутгарт», «Вольфсбург», «Боруссия» (Дортмунд), а также возглавлял сборные Венгрии и Казахстана. Далее — хорват Бранко Иванкович, возглавлявший сборную Ирана, а также такие клубы, как «Аль-Иттифок», «Аль-Вахда», «Персеполис».