Сборная Казахстана опустилась ниже Свазиленда и Либерии в новом рейтинге ФИФА
Ситуация стала хуже по сравнению с прошлым месяцем.
Ситуация стала хуже по сравнению с прошлым месяцем.
Сборная Казахстана потеряла три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 23 ноября, был опубликован на официальном сайте организации, передает корреспондент Vesti.kz.
За отчетный период команда не проводила официальных или товарищеских матчей. В новом табеле о рангах Казахстан занимает 136-е место, пропустив вперед себя команды Китайского Тайбэя (135-е место), Таиланда (134-е), Свазиленда (133-е) и Либерии (132-е).
В десятке рейтинга также произошли изменения. Сборная Испании поднялась на шестое место, а Швейцария — на восьмое. По одной строчке потеряли Франция и Польша.
Рейтинг ФИФА от 23 ноября:
1 (1). Германия — 1602 очка,
2 (2). Бразилия — 1483,
3 (3). Португалия — 1358,
4 (4). Аргентина — 1348,
5 (5). Бельгия — 1333,
6 (8). Испания — 1231,
7 (6). Польша — 1209,
8 (11). Швейцария — 1190,
9 (8). Франция — 1183,
10 (9). Чили — 1173,
10 (12). Перу — 1162,
…136 (133). Казахстан — 220.