Сборная Казахстана опустилась ниже Свазиленда и Либерии в новом рейтинге ФИФА

Сборная Казахстана потеряла три позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который сегодня, 23 ноября, был опубликован на официальном сайте организации, передает корреспондент Vesti.kz.

За отчетный период команда не проводила официальных или товарищеских матчей. В новом табеле о рангах Казахстан занимает 136-е место, пропустив вперед себя команды Китайского Тайбэя (135-е место), Таиланда (134-е), Свазиленда (133-е) и Либерии (132-е).

В десятке рейтинга также произошли изменения. Сборная Испании поднялась на шестое место, а Швейцария — на восьмое. По одной строчке потеряли Франция и Польша.