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14:26 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 23 ноя — Р-Спорт. Сборная России по футболу осталась на 65-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован в четверг на официальном сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

В ноябре российская сборная провела два товарищеских матча: команда Станислава Черчесова проиграла сборной Аргентины (0:1) и сыграла вничью с испанцами (3:3).

Лидером остается действующий чемпион мира команда Германии. В первой десятке сборная Испании поднялась с 8-го на 6-е место. На 8-ю строчку вышли швейцарцы, ранее занимавшие 11-е место.

Рейтинг ФИФА, версия от 23 ноября:

1 (1). Германия — 1631 очко,

2 (2). Бразилия — 1619,

3 (3). Португалия — 1446,

4 (4). Аргентина — 1445,

5 (5). Бельгия — 1333,

6 (8). Испания — 1218,

7 (6). Польша — 1323,

8 (11). Швейцария — 1134,

9 (7). Франция — 1226,

10 (9). Чили — 1173…

65 (65). Россия — 534.

Новая версия рейтинга будет опубликована 21 декабря.

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