Сборная России осталась на 65-м месте в рейтинге ФИФА
МОСКВА, 23 ноя —
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МОСКВА, 23 ноя —
В ноябре российская сборная провела два товарищеских матча: команда Станислава Черчесова проиграла сборной Аргентины (0:1) и сыграла вничью с испанцами (3:3).
Лидером остается действующий чемпион мира команда Германии. В первой десятке сборная Испании поднялась с 8-го на 6-е место. На 8-ю строчку вышли швейцарцы, ранее занимавшие 11-е место.
Рейтинг ФИФА, версия от 23 ноября:
1 (1). Германия — 1631 очко,
2 (2). Бразилия — 1619,
3 (3). Португалия — 1446,
4 (4). Аргентина — 1445,
5 (5). Бельгия — 1333,
6 (8). Испания — 1218,
7 (6). Польша — 1323,
8 (11). Швейцария — 1134,
9 (7). Франция — 1226,
10 (9). Чили — 1173…
65 (65). Россия — 534.
Новая версия рейтинга будет опубликована 21 декабря.