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00:03 (мск), источник: ТАСС

Марио Фернандес счастлив играть за сборную России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Марио Фернандес счастлив играть за национальную команду и надеется помочь ей, чем сможет. Об этом защитник рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Уроженец Бразилии получил российский паспорт в прошлом году.

«Я счастлив быть игроком сборной России. Российские болельщики всегда относились ко мне с уважением и любовью, и я отвечал им тем же. Я живу в России уже пять лет, благодарен россиянам и ЦСКА за то, что сейчас имею, и постараюсь, как смогу, помочь сборной России», — сказал Фернандес.

ЦСКА на прошлой неделе в выездном матче чемпионата России обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 4:2. Игра проходила при температуре -16 градусов. «На матч в Хабаровск я не летал. Но Витиньо сказал, что этот перелет был впечатляющим», — отметил футболист.

В этом году Фернандес не смог выступить на Кубке конфедераций из-за травмы. Первую товарищескую игру за сборную России защитник провел 3 сентября против московского «Динамо». Затем футболист сыграл за национальную команду против сборных Ирана, Южной Кореи и Аргентины.

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