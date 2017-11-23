Марио Фернандес счастлив играть за сборную России

«Я счастлив быть игроком сборной России. Российские болельщики всегда относились ко мне с уважением и любовью, и я отвечал им тем же. Я живу в России уже пять лет, благодарен россиянам и ЦСКА за то, что сейчас имею, и постараюсь, как смогу, помочь сборной России», — сказал Фернандес.