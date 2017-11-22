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15:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший нападающий сборной Нигерии Айегбени завершил игровую карьеру

Нигерийский нападающий Якубу Айегбени в возрасте 34 лет принял решение завершить карьеру игрока.

Источник: AP 2017

Об этом футболист рассказал в интервью Sky Sports.

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«Я хотел бы официально объявить о своём уходе из профессионального футбола. Во-первых, благодарю бога за карьеру, которая у меня была. Спасибо Нигерийской федерации футбола и моим соотечественникам из Нигерии за незабываемые годы.

Также хочу поблагодарить все футбольные клубы, в которых я играл. Тренеров, сотрудников, владельцев, партнёров по команде, семью и друзей, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Считаю, что сейчас для меня самое время сосредоточиться на следующей главе своей жизни, — сказал Айегбени.

На протяжении карьеры Якубу Айегбени играл за такие команды, как «Жил Висенте», «Маккаби» Хайфа, «Портсмут», «Мидлсбро», «Эвертон», «Лестер Сити», «Блэкберн Роверс», «Гуанчжоу Фули», «Рединг», «Кайсериспор» и «Ковентри Сити». На счету нападающего 57 матчей и 21 гол в футболке сборной Нигерии.

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