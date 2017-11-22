Бывший нападающий сборной Нигерии Айегбени завершил игровую карьеру

Источник: AP 2017

Об этом футболист рассказал в интервью Sky Sports.

«Я хотел бы официально объявить о своём уходе из профессионального футбола. Во-первых, благодарю бога за карьеру, которая у меня была. Спасибо Нигерийской федерации футбола и моим соотечественникам из Нигерии за незабываемые годы.

Также хочу поблагодарить все футбольные клубы, в которых я играл. Тренеров, сотрудников, владельцев, партнёров по команде, семью и друзей, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Считаю, что сейчас для меня самое время сосредоточиться на следующей главе своей жизни, — сказал Айегбени.