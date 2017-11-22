Футболисты сборной России поучаствуют в проекте, исполняющем новогодние мечты детей

Источник: РИА "Новости"

В проекте примут участие Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Андрей Лунев, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Магомед Оздоев («Рубин»), Антон Заболотный, Евгений Чернов (оба — «Тосно»). Для участия в проекте юным болельщикам до 13 декабря необходимо отправить письмо или видеообращение с рассказом о своей мечте по адресу podarok@rfs.ru. Футболисты выберут лучшие истории и исполнят мечты детей.

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«Часто говорят, что болельщики — это двенадцатый игрок на поле. Так и есть. Вот мы и хотим помочь нашему юному двенадцатому игроку стать счастливее. Ведь вместе мы — команда», — заявил Джикия.

«Когда я был маленьким, мечтал о настоящем футбольном мяче, профессиональном. Тогда достать такой было нереально. Но, к счастью, времена меняются. И сейчас многим мечтам намного проще осуществиться. Для нас этот проект — возможность помочь разным детям, в том числе с непростой судьбой», — поделился ожиданиями Лунев.

«В детстве все ждут Деда Мороза, который придет, подарит подарки. В этом году мы исполним самые интересные и трогательные мечты. Мы будем ждать искренних писем или видео», — добавил Головин.