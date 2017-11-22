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01:43 (мск), источник: Р-Спорт

Главный тренер сборной Австралии Постекоглу ушел в отставку после выхода на ЧМ-2018

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу ушел в отставку спустя неделю после того, как вывел команду на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Источник: AP 2017

Постекоглу возглавлял сборную Австралии с октября 2013 года. Австралийцы завоевали право сыграть на чемпионате мира, по сумме двух стыковых матчей одолев команду Гондураса (0:0, 3:1).

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«Тренировать сборную своей страны это не только огромная привилегия, но и гигантская ответственность. Я чувствую, что сейчас правильный момент для того, чтобы передать эту ответственность кому-то, кто будет обладать необходимой для этого энергией», — сказал Постекоглу, слова которого приводятся на официальном сайте австралийской сборной.

Исполнительный директор Футбольной федерации Австралии Дэвид Гэллоп отметил, что чиновники не будут торопиться с назначением нового главного тренера.

«Сборная Австралии не будет играть до марта следующего года, так что у нас есть время, чтобы тщательно подойти к процессу. Поскольку мы гарантировали себе путевку на мировое первенство, я не сомневаюсь, что у нас не будет недостатка сильных кандидатов», — подчеркнул Гэллоп.

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