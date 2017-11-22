Главный тренер сборной Австралии Постекоглу ушел в отставку после выхода на ЧМ-2018
МОСКВА, 22 ноя —
МОСКВА, 22 ноя —
Постекоглу возглавлял сборную Австралии с октября 2013 года. Австралийцы завоевали право сыграть на чемпионате мира, по сумме двух стыковых матчей одолев команду Гондураса (0:0, 3:1).
«Тренировать сборную своей страны это не только огромная привилегия, но и гигантская ответственность. Я чувствую, что сейчас правильный момент для того, чтобы передать эту ответственность
Исполнительный директор Футбольной федерации Австралии Дэвид Гэллоп отметил, что чиновники не будут торопиться с назначением нового главного тренера.
«Сборная Австралии не будет играть до марта следующего года, так что у нас есть время, чтобы тщательно подойти к процессу. Поскольку мы гарантировали себе путевку на мировое первенство, я не сомневаюсь, что у нас не будет недостатка сильных кандидатов», — подчеркнул Гэллоп.