Главный тренер сборной Австралии Постекоглу ушел в отставку после выхода на ЧМ-2018

Источник: AP 2017

Постекоглу возглавлял сборную Австралии с октября 2013 года. Австралийцы завоевали право сыграть на чемпионате мира, по сумме двух стыковых матчей одолев команду Гондураса (0:0, 3:1).

«Тренировать сборную своей страны это не только огромная привилегия, но и гигантская ответственность. Я чувствую, что сейчас правильный момент для того, чтобы передать эту ответственность кому-то, кто будет обладать необходимой для этого энергией», — сказал Постекоглу, слова которого приводятся на официальном сайте австралийской сборной.

Исполнительный директор Футбольной федерации Австралии Дэвид Гэллоп отметил, что чиновники не будут торопиться с назначением нового главного тренера.