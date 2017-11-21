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18:56 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам октября

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, возглавивший рейтинг самых упоминаемых в российских СМИ футболистов национальной сборной за сентябрь, подготовленный компанией «Медиалогия», продолжает лидировать в рейтинге и по итогам октября.

Источник: РИА "Новости"

Кокорин получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины (0:1) и Испании (3:3) и принял участие в обеих играх, не отметившись результативными действиями. В выездном матче группового раунда Лиги Европы с норвежским «Русенборгом» (1:1) форвард забил гол, который не только спас «Зенит» от поражения, но и обеспечил команде досрочный выход в 1/16 финала турнира.

Медиаиндекс Кокорина за октябрь оставил 72270,2 балла, вторым стал капитан московского «Спартака» Денис Глушаков (56353,1), замкнул тройку голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (41118,1).

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Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Александр Кокорин («Зенит») — 72 270,2,

2. Денис Глушаков («Спартак») — 56 353,1,

3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 41 118,1,

4. Федор Смолов («Краснодар») — 38 621,7,

5. Андрей Лунев («Зенит») — 38 537,2,

6. Александр Головин (ЦСКА) — 38 203,1,

7. Алексей Миранчук («Локомотив») — 29 987,8,

8. Георгий Джикия («Спартак») — 26 516,7,

9. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 23 748,7,

10. Константин Рауш («Кельн») — 22 113,3.

В рейтинге указаны игроки сборной России, вызванные для участия в товарищеских матчах команд Аргентины и Испании. Медиаиндекс отражает качественное присутствие компании или персоны в информационном поле. Медиаиндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 15 ноября.

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