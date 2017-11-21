Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам октября

Кокорин получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины (0:1) и Испании (3:3) и принял участие в обеих играх, не отметившись результативными действиями. В выездном матче группового раунда Лиги Европы с норвежским «Русенборгом» (1:1) форвард забил гол, который не только спас «Зенит» от поражения, но и обеспечил команде досрочный выход в 1/16 финала турнира.