Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной России по итогам октября
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Кокорин получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с командами Аргентины (0:1) и Испании (3:3) и принял участие в обеих играх, не отметившись результативными действиями. В выездном матче группового раунда Лиги Европы с норвежским «Русенборгом» (1:1) форвард забил гол, который не только спас «Зенит» от поражения, но и обеспечил команде досрочный выход в 1/16 финала турнира.
Медиаиндекс Кокорина за октябрь оставил 72270,2 балла, вторым стал капитан московского «Спартака» Денис Глушаков (56353,1), замкнул тройку голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев (41118,1).
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Александр Кокорин («Зенит») — 72 270,2,
2. Денис Глушаков («Спартак») — 56 353,1,
3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 41 118,1,
4. Федор Смолов («Краснодар») — 38 621,7,
5. Андрей Лунев («Зенит») — 38 537,2,
6. Александр Головин (ЦСКА) — 38 203,1,
7. Алексей Миранчук («Локомотив») — 29 987,8,
8. Георгий Джикия («Спартак») — 26 516,7,
9. Алан Дзагоев (ЦСКА) — 23 748,7,
10. Константин Рауш («Кельн») — 22 113,3.
В рейтинге указаны игроки сборной России, вызванные для участия в товарищеских матчах команд Аргентины и Испании. Медиаиндекс отражает качественное присутствие компании или персоны в информационном поле. Медиаиндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, характера упоминания (позитив/негатив) и других параметров.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства,