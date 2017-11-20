Липпи: Я не выбирал главного тренера сборной Италии в 2016 году

Ранее Карло Тавеккио, объявивший об уходе с поста главы Федерации футбола Италии, сказал, что на решении назначить главным тренером итальянской сборной в 2016 году Джампьеро Вентуру настоял именно Липпи.

«Я не выбирал нового тренера. У меня был обед с Тавеккио и Малаго (президент Национального олимпийского комитета Италии. — Прим. “Чемпионата”), и мне предложили стать техническим директором сборной. Я начал неофициально называть фамилии некоторых тренеров, в частности Монтеллы, Вентуры и Гасперини, и ничего более. Тавеккио сказал: “Я бы выбрал Вентуру из-за его опыта и мудрости”. Так что я не выбирал тренера, это неправда», — сказал Липпи.