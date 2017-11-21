Орлов: По глазам Аршавина видно, что если Черчесов его позовёт, то он приедет

Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: «Когда вернёшься?» Он сказал: «У меня контракт с другой командой». Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовёт, то он приедет.



Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел — молодец, не дрогнул. Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против «Манчестер Юнайтед». Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: «Сигарой Дика Адвоката». Ну это всемирная практика — взять сигару, пошло от НХЛ", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».