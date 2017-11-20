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10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Сборные Казахстана и Узбекистана по футболу начали переговоры о товарищеском матче

Сборная Казахстана может провести товарищеский матч с Узбекистаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Между футбольными федерациями двух стран идут переговоры. Если стороны достигнут договоренности, матч состоится в Ташкенте в марте 2018 года.

Стоит отметить, что отборочный цикл чемпионата мира-2018 сборная Казахстана завершила на последнем месте в своей группе. Что касается команды Узбекистана, то она не сумела пробиться в стыковые матчи, пропустив вперед Сирию, которая в итоге уступила Австралии.

Всего в истории сборные Казахстана и Узбекистана провели между собой шесть матчей. Один раз победу праздновали казахстанцы, дважды выигрывали узбекистанцы, а еще трижды фиксировалась ничья — в том числе и в последней игре, которая прошла в марте 2007 года в рамках в рамках товарищеского «Кубка Алма-ТВ» в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.

До сентября 2018 года сборная Казахстана не будет проводить официальных матчей. В одном из последних интервью главный тренер Александр Бородюк заявил, что команда может сыграть четыре товарищеские встречи перед стартом в Лиге Наций.

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