Черчесов: У игроков сборной России нет проблем с допингом

Допинг-офицеры практически регулярно проверяют футболистов сборной России. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ».
«Сколько у нас было сборов, в процентах 70−75 случаев проверяют допинг-офицеры, — сказал Черчесов. — В Краснодаре, например, тестировали всю команду. Приезжают без предупреждения».
Наставник сборной России добавил, что у его подопечных проблем с допингом «не было и, надеюсь, не будет».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября сборная России по футболу сыграла вничью с Испанией в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:3.