Раньери: Я бы подумал над тем, чтобы возглавить сборную Италии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Ученые из 184 стран сделали "предупреждение человечеству"
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа0
Урал0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов
Зенит-2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи
Локомотив М
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага
Депортиво
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне
Дженоа
Футбол. Зарубежный
15:00
Ворскла
Сталь Д
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Амкар
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Гамбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Сборные
05:00
Фиджи0
Эстония2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Монпелье
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
18.11
Атлетико0
Реал0
Футбол. Зарубежный
18.11
Наполи2
Милан1
Футбол. Зарубежный
18.11
Дижон3
Труа1
Футбол. Зарубежный
18.11
Генгам1
Анже1
Футбол. Зарубежный
18.11
Страсбур2
Ренн1
Футбол. Зарубежный
18.11
Тулуза0
Метц0
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Зубные импланты могли стать причиной смерти Салеева - СМИ
Киркоров высказался о венчании Пугачевой и Галкина
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Валерия устроила девичник с бывшей женой Иосифа Пригожина
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
18Швед «Химки» не спас
11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Раньери: Я бы подумал над тем, чтобы возглавить сборную Италии

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери ответил на вопрос о своих шансах возглавить сборную Италии.

Источник: AFP 2017

По данным СМИ, итальянец входит в число претендентов на пост.

«Я бы подумал об этой возможности, но это зависит не только от меня, так как у меня есть контракт с “Нантом” и президентом, с которым придется поговорить, если слухи подтвердятся.

Сейчас людям из федерации нужно тщательно подумать о том, что делать дальше. Я думаю, что в Италии ситуация с тренером почти вторична, потому что мы достигли дна и нуждаемся в изменених. Есть интересные молодые игроки, которые могут помочь встать сборной на ноги», — сказал Раньери в эфире Sky Sport Italia.

Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нант
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
СМИ: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе
Венгера снова любят. «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма»
«Уфа» — «Урал»: Стартовые составы
Операция устрашения. Фуркад рвёт всех уже до старта сезона
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь