2017-й. Черный год для сборных

Обиднее всего, что особенно такая ситуация коснулась, в первую очередь, национальной сборной нашей страны — дружины, которая олицетворяет на международной арене весь отечественный футбол, символизирует собой всю Республику Казахстан. За весьма короткий срок главная футбольная команда страны превратилась в беспрекословного поставщика турнирных баллов. Еще прошлой осенью наши футболисты отбирали очки у поляков и румын — а в этом году не проиграли только дома армянам в поединке, который ничего уже ни для кого не решал. Сборная Армении сохранила предпоследнее место в турнирной таблице нашей отборочной группы, национальная дружина Казахстана, соответственно, так и не уступила никому самую нижнюю строчку ее турнирной таблицы. Создается впечатление, что так все и задумывалось изначально… Ведь человек, стоящий у руля национальной футбольной дружины нашей страны, свое место работы после такого фиаско сохранил без особых проблем и с новыми силами продолжает раздавать теперь интервью о безмерном доверии к нему со стороны руководства КФФ.



Единственное, наверное, светлое пятно во всей достаточно мрачной картине — молодежная сборная Казахстана U-21, которая идет сейчас на третьем месте в своей квалификационной группе. Подопечные Владимира Никитенко лелеют надежды пробиться в финальный турнир своего чемпионата Европы — пока в 5 проведенных поединках отечественная молодежь уступила только ровесникам из Франции. Правда, — 1:4, и все же.



Бесславными выступлениями ознаменовался уходящий год практически для всех остальных футбольных сборных Казахстана. Команда U-17 заняла последнее место в своем отборе, проиграв все три сыгранных в группе матча с разницей забитых и пропущенных мячей 1:9. Несколько лучше выглядела сборная U-19, чей наставник перед началом квалификационного турнира во всеуслышание обещал пройти его успешно. Несмотря на ничью со словаками и выигрыш у оставшихся по ходу игры в меньшинстве валлийцев наша команда заняла в группе третье место, что никаких приятных бонусов в виде продолжения борьбы в соревновании ей не принесло. И что же насчет громких обещаний? Как всегда — во всем виноваты люди в черном… Тут риторика одна: удаляют соперника — все в порядке, это тоже заслуга наставника казахстанских юношей. Получает красную карточку кто-то из подопечных Александра Кузнецова — налицо, как минимум, всемирный судейский заговор. Впрочем, в кое-каких компонентах казахстанским ребятам до 19 лет равных на континенте почти не было — в грубости, например. Здесь наше подрастающее поколение перещеголяли только россияне.



Еще более все мрачно у наших представительниц прекрасного пола. Уступив всухую на своем поле валлийкам и боснийкам, женская национальная дружина Казахстана идет в своей квалификационной группе Мундиаля-2019 на последнем месте. И это мы еще с англичанками и россиянками не играли… Наши девушки до 17 лет откровенно разочаровали, уступив в трех отборочных поединках сверстницам из Франции, Дании и Уэльса с общим счетом 0:26… Их более старшие землячки из команды U-19 тоже ничем не порадовали — проиграли все три встречи Англии, Словении и Уэльсу с разницей забитых и пропущенных мячей 0:19…



В общем, поводов для радости в 2017 году сборные Казахстана по футболу подарили своим верным поклонникам, действительно, слишком мало.