2017-й. Черный год для сборных

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Севилья0
Сельта0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома0
Лацио0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т0
Рубин0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань2
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ3
Нант1
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки3
Томь1
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес0
Барселона3
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб3
Луч-Энергия2
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты0
Мариуполь1
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли2
Суонси0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут4
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер0
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион0
Челси4
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм1
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария3
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург3
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц1
Кельн0
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер2
РБ Лейпциг2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар1
Спартак М4
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика1
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал2
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
15:00
Заря Лг1
Верес1
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе4
Алавес1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М1
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург5
Факел0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск2
ЦСКА4
Все события
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
32Все участники ЧМ-2018
47Сборная Нигерии обыграла Аргентину в Краснодаре
19:44 (мск), источник: Sports.kz

2017-й. Черный год для сборных

Очень неудачным стал 2017 год для казахстанского футбола на уровне национальных сборных. Если с клубным футболом все более-менее понятно — и чемпионат страны был проведен Профессиональной футбольной Лигой Казахстана достаточно ровно, и «Астана» на еврокубковой арене продолжает радовать казахстанцев своими успешными результатами, то со сборными командами, которые находятся в ведении непосредственно Казахстанской Федерации футбола, прямо беда.

Обиднее всего, что особенно такая ситуация коснулась, в первую очередь, национальной сборной нашей страны — дружины, которая олицетворяет на международной арене весь отечественный футбол, символизирует собой всю Республику Казахстан. За весьма короткий срок главная футбольная команда страны превратилась в беспрекословного поставщика турнирных баллов. Еще прошлой осенью наши футболисты отбирали очки у поляков и румын — а в этом году не проиграли только дома армянам в поединке, который ничего уже ни для кого не решал. Сборная Армении сохранила предпоследнее место в турнирной таблице нашей отборочной группы, национальная дружина Казахстана, соответственно, так и не уступила никому самую нижнюю строчку ее турнирной таблицы. Создается впечатление, что так все и задумывалось изначально… Ведь человек, стоящий у руля национальной футбольной дружины нашей страны, свое место работы после такого фиаско сохранил без особых проблем и с новыми силами продолжает раздавать теперь интервью о безмерном доверии к нему со стороны руководства КФФ.

Единственное, наверное, светлое пятно во всей достаточно мрачной картине — молодежная сборная Казахстана U-21, которая идет сейчас на третьем месте в своей квалификационной группе. Подопечные Владимира Никитенко лелеют надежды пробиться в финальный турнир своего чемпионата Европы — пока в 5 проведенных поединках отечественная молодежь уступила только ровесникам из Франции. Правда, — 1:4, и все же.

Бесславными выступлениями ознаменовался уходящий год практически для всех остальных футбольных сборных Казахстана. Команда U-17 заняла последнее место в своем отборе, проиграв все три сыгранных в группе матча с разницей забитых и пропущенных мячей 1:9. Несколько лучше выглядела сборная U-19, чей наставник перед началом квалификационного турнира во всеуслышание обещал пройти его успешно. Несмотря на ничью со словаками и выигрыш у оставшихся по ходу игры в меньшинстве валлийцев наша команда заняла в группе третье место, что никаких приятных бонусов в виде продолжения борьбы в соревновании ей не принесло. И что же насчет громких обещаний? Как всегда — во всем виноваты люди в черном… Тут риторика одна: удаляют соперника — все в порядке, это тоже заслуга наставника казахстанских юношей. Получает красную карточку кто-то из подопечных Александра Кузнецова — налицо, как минимум, всемирный судейский заговор. Впрочем, в кое-каких компонентах казахстанским ребятам до 19 лет равных на континенте почти не было — в грубости, например. Здесь наше подрастающее поколение перещеголяли только россияне.

Еще более все мрачно у наших представительниц прекрасного пола. Уступив всухую на своем поле валлийкам и боснийкам, женская национальная дружина Казахстана идет в своей квалификационной группе Мундиаля-2019 на последнем месте. И это мы еще с англичанками и россиянками не играли… Наши девушки до 17 лет откровенно разочаровали, уступив в трех отборочных поединках сверстницам из Франции, Дании и Уэльса с общим счетом 0:26… Их более старшие землячки из команды U-19 тоже ничем не порадовали — проиграли все три встречи Англии, Словении и Уэльсу с разницей забитых и пропущенных мячей 0:19…

В общем, поводов для радости в 2017 году сборные Казахстана по футболу подарили своим верным поклонникам, действительно, слишком мало.

Обещали — веселились, отыграли — прослезились…

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эксперт ESPN оценил текущую форму Головкина
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Бобровский и Василевский — лучшие в НХЛ. И вот почему
Фигуристка Загитова победила на этапе Гран-при во Франции
«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в матче чемпионата России
Венгера снова любят. «Арсенал» выиграл у «Тоттенхэма»
Гоффен победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP
Операция устрашения. Фуркад рвёт всех уже до старта сезона
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь