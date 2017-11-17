КОНКАКАФ объявила о создании Лиги наций

Источник: AP 2017

В Лигу наций КОНКАКАФ будут включены сборные 41 страны, входящие в конфедерацию. Они будут разделены на три дивизиона по спортивному принципу. Для распределения команд по дивизионам будет проведена серия предварительных матчей, которые начнутся в сентябре 2018 года. В Лиге наций КОНКАКАФ будет проходить отбор на различные соревнования, такие как Золотой кубок КОНКАКАФ, также турнир сформирует рейтинг команд, который будет использоваться для «посева» при жеребьевке на отборочный турнир чемпионата мира.

«Это ключевой момент для КОНКАКАФ, — заявил президент организации Виктор Монтаглини. — Сосредоточив внимание на футболе, мы обеспечим нашим командам круглогодичное качественное соревнование, от которого в выигрыше окажутся все. Новый турнир будет выгоден для всех членов КОНКАКАФ и болельщиков».