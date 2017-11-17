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11:09 (мск), источник: ТАСС

КОНКАКАФ объявила о создании Лиги наций

ТАСС, 17 ноября. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) объявила о создании международного турнира сборных Лига наций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Источник: AP 2017

В Лигу наций КОНКАКАФ будут включены сборные 41 страны, входящие в конфедерацию. Они будут разделены на три дивизиона по спортивному принципу. Для распределения команд по дивизионам будет проведена серия предварительных матчей, которые начнутся в сентябре 2018 года. В Лиге наций КОНКАКАФ будет проходить отбор на различные соревнования, такие как Золотой кубок КОНКАКАФ, также турнир сформирует рейтинг команд, который будет использоваться для «посева» при жеребьевке на отборочный турнир чемпионата мира.

«Это ключевой момент для КОНКАКАФ, — заявил президент организации Виктор Монтаглини. — Сосредоточив внимание на футболе, мы обеспечим нашим командам круглогодичное качественное соревнование, от которого в выигрыше окажутся все. Новый турнир будет выгоден для всех членов КОНКАКАФ и болельщиков».

В 2014 году о создании Лиги наций объявил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Цель нового турнира, который начнется в сентябре 2018 года, — избавить сборные от товарищеских матчей, заменив их на официальные встречи с примерно равными по силе соперниками. В Лиге наций УЕФА выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

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