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01:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загадочное проклятие сборной: колонка Казакова

Известный комментатор и постоянный колумнист «СЭ» — о судьбе главных тренеров сборной России.

Источник: Спорт-Экспресс

Проклятия, которые несутся в спину бывшего главного тренера итальянской сборной Вентуры, иллюстрируют, какие демоны поджидают тех, кто однажды не сможет удержаться от, возможно, главного искушения в профессии. Парадокс: итальянская тренерская школа все еще считается одной из лучших в мире, но из звезд первой величины лишь один человек за последние годы согласился возглавить национальную команду. Липпи привел свою страну к победе на Кубке мира в Германии, потом пережил со сборной одно из самых глубоких разочарований в карьере и словно отвадил всех тех, кто мог попытаться вернуть «Скуадре адзурре» былое величие, но решил, что имидж все равно важнее статуса — Анчелотти, Капелло и иже с ними.

Дело не только в Италии, разумеется. Голландия за три года прошла путь от бронзы чемпионата мира-2014 до позора в двух отборочных циклах кряду. Над Хиддинком, звездой и любимцем страны, начали издеваться задолго до его отставки из сборной. Одним из корректных, но заметных критиков Гуса был Адвокат, упрекавший старого знакомого, что при нем команда играет в слишком авантюрный атакующий футбол по сравнению с временами ван Гала. И именно Адвокат стал следующей крупной мишенью для критики.

Судьбы проигравших тренеров часто в чем-то похожи. Тем более если еще они — люди в возрасте. И сборная, особенно твоей страны, часто способна проехать катком по судьбе специалиста.

Что самое удивительное — ни одна национальная команда не падала на голову покидавшему ее тренеру сильным проклятием так часто, как российская. Впору писать диссертацию по этой теме, в попытке понять, а есть ли этому какое-то логическое объяснение? Ведь если говорить о тренерах сборной России, у нас — в отличие от той же Италии — прослеживается еще один удивительный момент. Практически каждый, кто приходил на роль босса, делал это в тот момент, когда общественное мнение почти единогласно было уверено: лучшей кандидатуры не существует.

Садырин принял сборную после триумфа ЦСКА в чемпионате и Кубке, Романцев сменил его в тот момент, когда «Спартак» был феноменом в отечественном футболе, Бышовец пришел на гребне успеха небогатого тогда «Зенита» — и этот ряд можно продолжать знакомыми фамилиями вплоть до Черчесова.

Однако национальная команда что-то меняла в их судьбе, причем так сильно, что казалось, это уже другой человек и другой тренер. Единственным, кто полностью избежал подобной метаморфозы, стал Юрий Семин. Кстати, единственный, кто не проиграл ни одного матча со сборной. Семин не смог вывести Россию на чемпионат мира-2006, сделав в заключительном матче отбора нулевую ничью в Словакии, — и стремительно ушел. Как оказалось, и из отечественного футбола тоже, на долгие годы. По-настоящему легенде удалось вернуться в РФПЛ только спустя десять лет вопреки многому. Если это не проклятие, которое с таким трудом удалось разрушить, — то что это?

Сборная сломала карьеру Романцеву — у него после ЧМ-2002 на недолгое время были «Динамо» и «Сатурн», но лучше бы не были вовсе. Правда, Романцев, как и позже Газзаев, работал в РФС по совместительству, не покидая клуб, — и их успехи там вроде бы против этой теории. Но сборная привела к переводу Газзаева с тренерской скамейки ЦСКА на трибуну в статусе спортивного директора. И нужно быть человеком редкого характера, чтобы переломить ту ситуацию, сделать проклятие недолгим.

2 февраля 2013 года. Фабио КАПЕЛЛО (слева) и Гус ХИДДИНК | Источник: Спорт-Экспресс

После сборной Бышовцу не удалось поработать в России так, чтобы он хотя бы про один из клубов мог сказать: это красивая и законченная история. Садырин никак не мог найти прежнего себя — по крайней мере так казалось. Ярцев, по сути, больше не тренировал.

Самый свежий сильный пример — история Слуцкого. Со стороны кажется, что именно искушение возглавить сборную привело его не только к самому сильному разочарованию в карьере, но и неожиданному для многих расставанию с ЦСКА. Потом — долгая пауза в ожидании команды в Англии и вариант, который, к сожалению, пока выглядит чересчур проблемным.

Что еще поразительно: казалось бы, наши ожидания — это только наши проблемы, российские. Но сборная ломала судьбу и всем иностранцам, пытавшим в ней счастья.

Редкий везунчик Хиддинк смог своей магией сделать невозможное, но только в первый двухлетний цикл. Затем был Марибор, потом непопадание с Турцией на Евро-2012. Стремительное пике «Анжи». Худший результат «Челси» в эпоху Абрамовича и первый за долгое время невыход оранжевых на чемпионат Европы.

Адвокат не смог одержать с Сербией ни одной победы в отборе на Евро-2016, а сейчас не попал с Голландией даже в стыковые матчи.

Капелло после увольнения из сборной два года сидел без работы и уехал на новый большой контракт в Китай. «Цзянсу Сунин», прошлогодний финалист Кубка и Суперкубка, серебряный призер чемпионата, финишировал с ним только двенадцатым.

Что это, если не проклятие?

Но что это за проклятие? Кем и когда наложенное?

Загадка…

Снимет ли его домашний чемпионат мира? Неизвестно.

Но если не снимет он, что снимет тогда?

Одним словом, мистика.

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