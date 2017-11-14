Смолов: Матч с Испанией прибавил веры в сборную России со стороны болельщиков

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Напомним, что в первой товарищеской игре подопечные Станислава Черчесова проиграли Аргентине (0:1), а во второй сыграли вничью с Испанией (3:3).

«Конечно, была тренерская установка. Думаю, в первой игре сказалось ещё и волнение из-за того, что пришло большое количество зрителей на матче открытия «Лужников». Плюс, мне кажется, нам даётся проще игра против команд, у которых играют четыре защитника. Были некоторые перестановки — в игре с испанцами насытили линию полузащиты, появились Алан Дзагоев и Лёша Миранчук, которые снабжают нападающих мячами. Поэтому получилось так сыграть.

Предчувствия, что забью перед игрой с Испанией не было. Но хотел забить, потому что у отца был день рождения.

Против кого из защитников было сложнее всего играть? С Аргентиной мы сыграли не в свою силу, по крайней мере в плане атаки. Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно, играли в атакующий футбол и всё получалось. Когда нет персональной опеки, которая в последнее время часто встречается в чемпионате России против меня, то играть, конечно, попроще, но вообще такие защитники — игроки мирового уровня. Я бы выделил Рамоса. Он и бежит быстро, и физически очень сильный, и головой хорошо играет.

Исходя из того, что мы по ходу матча уступали 0:2, сыграть вничью с испанцами — это не так плохо. Но, конечно, присутствовало и удовлетворение, и разочарование. Чувство разочарование было в связи с двумя решениями арбитра, двумя пенальти в наши ворота в товарищеском матче против испанцев, играя дома. Это нам должны такие пенальти в их ворота ставить, помогать, с учётом того, какое место они занимают в рейтинге и вообще. Исходя из этого где-то были мысли, что можно было победить, если бы не эти два пенальти.