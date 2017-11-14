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00:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов: Матч с Испанией прибавил веры в сборную России со стороны болельщиков

Нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал, почему у национальной команды получилось два разных матча.

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Напомним, что в первой товарищеской игре подопечные Станислава Черчесова проиграли Аргентине (0:1), а во второй сыграли вничью с Испанией (3:3).

«Конечно, была тренерская установка. Думаю, в первой игре сказалось ещё и волнение из-за того, что пришло большое количество зрителей на матче открытия «Лужников». Плюс, мне кажется, нам даётся проще игра против команд, у которых играют четыре защитника. Были некоторые перестановки — в игре с испанцами насытили линию полузащиты, появились Алан Дзагоев и Лёша Миранчук, которые снабжают нападающих мячами. Поэтому получилось так сыграть.

Предчувствия, что забью перед игрой с Испанией не было. Но хотел забить, потому что у отца был день рождения.

Против кого из защитников было сложнее всего играть? С Аргентиной мы сыграли не в свою силу, по крайней мере в плане атаки. Против испанцев сыграли достаточно смело и агрессивно, играли в атакующий футбол и всё получалось. Когда нет персональной опеки, которая в последнее время часто встречается в чемпионате России против меня, то играть, конечно, попроще, но вообще такие защитники — игроки мирового уровня. Я бы выделил Рамоса. Он и бежит быстро, и физически очень сильный, и головой хорошо играет.

Исходя из того, что мы по ходу матча уступали 0:2, сыграть вничью с испанцами — это не так плохо. Но, конечно, присутствовало и удовлетворение, и разочарование. Чувство разочарование было в связи с двумя решениями арбитра, двумя пенальти в наши ворота в товарищеском матче против испанцев, играя дома. Это нам должны такие пенальти в их ворота ставить, помогать, с учётом того, какое место они занимают в рейтинге и вообще. Исходя из этого где-то были мысли, что можно было победить, если бы не эти два пенальти.

Осознание того, что мы можем играть на равных с любым соперником, было. Последний матч прибавил веры в нашу сборную со стороны болельщиков. Что мы можем играть с такими сборными на равных, не только от обороны, а показывать достойный, атакующий, содержательный футбол и забивать красивые голы, — заявил Смолов.

Россия 3:3
Первый тайм: 1:2
Испания
14.11.2017, 21:45 Зрители: 45486 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хулен Лопетеги
Голы
41′ Федор Смолов (Ал. Миранчук) 9
51′ Алексей Миранчук (Ю. Жирков) 15
70′ Федор Смолов (А. Кокорин) 9
  Жорди Альба (М. Асенсио) 9′
  Серхио Рамос 35′
  Серхио Рамос 53′
Составы
Андрей Лунев 99
Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов (к) 9
75′ Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
87′ Игорь Смольников 2
Владислав Игнатьев 20
82′ Юрий Жирков 18
Дмитрий Комбаров 23
62′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
62′ Алан Дзагоев 10
Александр Кокорин 9
67′ Алексей Миранчук 15
Антон Миранчук 16
1 Давид де Хеа
14 Фернандес Иглесиас Начо
3 Жерар Пике
19 Морено Родриго
20 Марко Асенсио
18 Жорди Альба 46′
16 Альберто Морено
15 Серхио Рамос (к) 58′
21 Давид Сильва
10 Тиагу Алькантара 60′
8 Ньигес Сауль
6 Андрес Иньеста 46′
9 Хосе Кальехон
5 Серхио Бускетс 58′ 18′
11 Виктор Мачин Перес Витоло 68′
24 Хесус Хоакин Сусо 46′
25 Асьер Андонехи Ильярраменди
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 7
3 Угловые 3
16 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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