Проектировщик пообещал поставить новые указатели после давки в «Лужниках»

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«Увеличение количества навигационных указателей» необходимо «для лучшего ориентирования посетителей при входе на новый стадион, для быстрого поиска своего места на трибунах, а также мест общественного пользования», — говорится в сообщении. К таким выводам в «Мосинжпроекте» пришли, проанализировав отзывы посетителей стадиона.

«Все это делается для создания наиболее комфортных условий для посетителей во время проведения мероприятий», — отметили в «Мосинжпроекте».

В «Лужниках» 11 ноября состоялся первый после реконструкции стадиона матч между сборными России и Аргентины, завершившийся со счетом 0:1 в пользу аргентинцев. Посмотреть матч двух сборных пришли около 79 тыс. человек. После окончания матча возникла давка на выходе из стадиона. Зрители жаловались на то, что им пришлось провести около часа на трибунах после игры и еще в течение часа идти пешком до станции метро «Спортивная».

Телеведущий Дмитрий Губерниев в своем Instagram назвал проблемы с выходом зрителей со стадиона «свинством по-русски».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbXBrubH4zX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!! #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-11T15:21:08+00:00">Nov 11, 2017 at 7:21am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников объяснил образовавшуюся давку «спецификой устройства стадиона». По его словам, зрителей выводили ярусами, а не секторами. «Разделялись потоки, люди медленно, но двигались», — сказал Черников.

Он отметил, трудности также возникли из-за ремонта одного из вестибюлей станции метро. «Нужно было активнее направлять зрителей к станции метро “Фрунзенская”. Хотя людей и призывали к этому, они предпочитали стоять в очереди к ближней станции», — заявил чиновник.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко принес извинения «за неудобства, которые возникли после окончания встречи». По его словам, сотрудники «Лужников» сами занимались организацией матча, добавив, что это «фактически новый стадион, тут новая логистика, новые стюарды». «Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях», — пообещал Мутко.