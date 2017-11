Проектировщик пообещал поставить новые указатели после давки в «Лужниках»

Вывод такой!!!Инспекция посла ЧМ 2018 от Москвы удалась!!! Свинство по-русски при выходе с трибун после матчей продолжается!!!!!!Верхний ярус с женщинами и детьми,их много на футболе ,не выпускают уже добрых полчаса!!! Мы также будем делать и на чемпионате мира???? Позорище !!!! Это не меры безопасности ,а издевательство над болельщиками!!!Жуткий холод!!!Дети плачут!!! Мамы и папы согревают детей своей одеждой!!! Нигде в мире такого нет!!! Да здравствует организация матча Россия-Аргентина!!! Репетиция удалась!!! Все для людей!!! #россияаргентина #беспредел #позорище #намтакойфутболненужен

