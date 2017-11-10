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16 ноября, источник: Чемпионат.com

Моуринью раскритиковал сборную Англии за участие Джонса в матче с Германией

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью остался недовольным тем, что не совсем здоровый защитник команды Фил Джонс отправился в сборную Англии и принял участие в товарищеском матче с Германией (0:0).

Джонс отправился в расположение национальной команды с повреждением бедра. Тем не менее он принял участие в матче с Германией и получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить следующий матч «МЮ» с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 18 ноября.

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«Не думаю, что это правильно, когда футболист с проблемами играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трёх недель. Он пропускал матчи за клуб и сыграл только в важной игре с «Челси», появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся оттуда с травмой.

Есть некоторые клубы, игроки которых не вызываются в сборные из-за повреждения ногтя, мизинца или из-за небольшой простуды. Футболисты из таких клубов спокойно отдыхают во время паузы на матчи национальных сборных. А есть клубы, главные тренеры которых наивны и честны, разрешая игрокам с проблемами уезжать в национальные команды. Такие менеджеры иногда за это платят. Хочу проверить в следующем туре, сыграют ли игроки, не поехавшие в сборную Англии. Дринкуотер? Делф? Кто точно не сыграет, так это Джонс, — цитирует Моуринью Mirror.

Англия 0:0
Первый тайм: 0:0
Германия
10.11.2017, 23:00 Зрители: 81382 матчи: Сборные Wembley
Главные тренеры
Гарет Саутгейт Йоахим Лев
Составы
Джордан Пикфорд 1
Джон Стоунс 5
Гарри Магуайр 6
Рубен Лофтус-Чик 10
Эрик Дайер 8
25′ Фил Джоунс 4
45+1′ Джо Гомес 15
72′ Киран Триппьер 2
Кайл Уокер 12
71′ Дэнни Роуз 3
Райан Бертранд 14
86′ Джейми Варди 9
Джесси Лингард 20
60′ Тэмми Абрахам 11
Маркус Рэшфорд 19
59′ 86′ Джейк Ливермор 7
Джек Корк 17
22 Марк-Андре тер Штеген
4 Маттиас Гинтер
5 Матс Хуммельс
16 Антонио Рюдигер
10 Месут Езил
18 Джошуа Киммих
25 Марсель Хальстенберг
7 Юлиан Дракслер 67′
14 Эмре Джан
24 Лерой Сане 87′
20 Юлиан Брандт
11 Тимо Вернер 73′
9 Сандро Вагнер
21 Илкай Гюндоган 86′
21 Себастьян Руди
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 9
1 Удары в створ 4
6 Угловые 5
7 Фолы 9
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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