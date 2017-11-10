Моуринью раскритиковал сборную Англии за участие Джонса в матче с Германией

Джонс отправился в расположение национальной команды с повреждением бедра. Тем не менее он принял участие в матче с Германией и получил травму, из-за которой будет вынужден пропустить следующий матч «МЮ» с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 18 ноября.

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«Не думаю, что это правильно, когда футболист с проблемами играет в товарищеских матчах за сборную. У Джонса наблюдались эти проблемы на протяжении трёх недель. Он пропускал матчи за клуб и сыграл только в важной игре с «Челси», появившись на поле в экстремальных для себя условиях. Дальше он отправился в сборную и вернулся оттуда с травмой.